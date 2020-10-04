Covid-19 ile mevsimsel alerjinin arasındaki fark nedir?

Corona Virüs ve Mevsimsel Alerji Birbirine Benziyor Mu?

Mevsimsel geçiş döneminde birçok kişi alerji ile karşılaşabilir. Mevsimsel alerjiler ilkbaharda sık görülen hastalıklardır. İnsan vücudunun polen, küf, toz, ilaç ve bazı gıdalara gösterdiği tepki nedeniyle ortaya çıkabilir. Mevsimsel alerjiler endişe verici bir rahatsızlık değil Son zamanlarda corona virüsünün bazı semptomları korkutmaya başladı. Koronavirüsler ve mevsimsel alerjiler benzer mi görünüyor?

Bu soru şu şekilde cevaplanabilir:

Ne yazık ki koronavirüslerin semptomları soğuk algınlığı, grip, ve mevsimsel alerjilere çok benziyor. Bu benzerlik, normal hastalığı olan insanları bile corona virüsünden korkutur.

Corona Virüs ve Mevsimsel Alerji Arasındaki Farklar Nelerdir?

Semptomların Uzunluğu : Coronavirüs de 7-25 gün, mevsimsel alerji ise Birkaç hafta olmaktadır.

: Coronavirüs de 7-25 gün, mevsimsel alerji ise Birkaç hafta olmaktadır. Öksürük : Coronavirüs de Yaygın (kuru öksürük), mevsimsel alerjide ise az olacak şekilde vardır.

: Coronavirüs de Yaygın (kuru öksürük), mevsimsel alerjide ise az olacak şekilde vardır. Nefes Darlığı : Coronavirüs de arada sırada, mevsimsel alerjide olmamaktadır.

: Coronavirüs de arada sırada, mevsimsel alerjide olmamaktadır. Hapşırma : Coronavirüs de yoktur, mevsimsel alerjide ise sıklıkla vardır.

: Coronavirüs de yoktur, mevsimsel alerjide ise sıklıkla vardır. Burun akıntısı/tıkanıklık : Coronavirüs de çok az, mevsimsel alerjide daha fazla olmaktadır.

: Coronavirüs de çok az, mevsimsel alerjide daha fazla olmaktadır. Boğaz Ağrısı: Coronavirüs de arada sırada mevsimsel alerjide de arada sırada olmaktadır.

Coronavirüs de arada sırada mevsimsel alerjide de arada sırada olmaktadır. Ateş : Coronavirüs de sıklıkla, mevsimsel alerjide görülmez.

: Coronavirüs de sıklıkla, mevsimsel alerjide görülmez. Halsizlik : Coronavirüs de arada sırada, mevsimsel alerjide de arada sırada.

: Coronavirüs de arada sırada, mevsimsel alerjide de arada sırada. Baş Ağrısı : Coronavirüs de arada sırada, mevsimsel alerjide de arada sırada.

: Coronavirüs de arada sırada, mevsimsel alerjide de arada sırada. Vücut Ağrısı : Coronavirüs de arada sırada, Mevsimsel alerjide bulunmaz.

: Coronavirüs de arada sırada, Mevsimsel alerjide bulunmaz. İshal : Coronavirüs de arada sırada, mevsimsel alerjide görülmez.

Coronavirüs ve Mevsimsel Alerjinin arasındaki Fark şu şekilde cevaplanabilir;

Corona Virüs Belirtileri Nelerdir?

Öksürük

Yüksek ateş

Yorgunluk

Şiddetli nefes darlığı

Boğaz ağrısı

Halsizlik

Baş ağrısı

İshal

Mevsimsel Alerji Belirtileri Nelerdir?

Mevsimsel alerjinin belirtisi ise şu şekilde listelenebilir;

Burun akıntısı

Hapşırma

Burun ve gözlerde kaşıntı

Yorgunluk

Sulu ve kaşıntılı gözler

Kulak tıkanıklığı

Burun tıkanıklığı,

Kaşıntılı sinüsler, boğaz ve kulak kanalları

Göz altlarında şişkinlik

Koku ve tat almada zorluk

Algılama güçlüğü

Baş ağrısı

Gırtlakta ve damakta kaşıntı

Corona Virüsün Nedenleri Nelerdir?

Koronavirüsün nedenleri şu şekilde sıralanabilir: Corona virüsü, viral bir hastalıktır. Ağız, burun ve gözlerle insandan insana geçer. Enfekte bir kişinin ağzından damlacıklar başka bir kişiye ulaşır ve virüsü enfekte etmek için yeterlidir. Corona virüsü, ölümcül ve oldukça tehlikeli bir hastalıktır. Bulaşma durumunda insan semptomları oldukça ciddidir ancak özel tedavi ve izolasyon uygulanmalıdır. Bu bulaşıcı hastalık ciddi bir hastalıktır ve semptomlar keşfedildikten sonra tıbbi bir kurum tarafından muayene edilmelidir.

MEVSİMSEL ALERJİ NEDENLERİ NELERDİR?

Mevsimsel alerjilerin nedenleri şu şekilde sıralanabilir; insanlar genellikle mevsimsel alerjik reaksiyonların mevsimsel değişikliklere neden olan alerjik faktörlerin artışıyla ilişkili olduğunu bulmaktadır. Bu hastalığın ölümcül bir etkisi yoktur ve çoğunlukla ilkbaharda ortaya çıkar. Mevsimsel alerjilerin nedeni, insan vücudunun vücuda zararlı basit maddeleri algılayarak onları korumak için bir savunma sistemi oluşturmasıdır. Mevsimsel alerjilerde burun akıntısı, hapşırma ve gözde sulanma görülebilir. Alerji ilaçları kullanarak kısa sürede sağlığa kavuşmak mümkündür. Bahar geçtikçe şikayetler azalacaktır.