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Covid-19 aşısının fiyatı ne kadar olacak? Aşı ne zaman uygulanmaya başlanacak?

Koronavirüs Covid-19 aşı fiyatı açıklandı. Açıklanan fiyata göre Covid-19 aşısının tek dozu 158 TL’dir. Vatandaşlar Covid-19 aşısını araştırıyor.

12 Kasım 2020 Perşembe 19:40
Covid-19 aşısının fiyatı ne kadar olacak? Aşı ne zaman uygulanmaya başlanacak?
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Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayınlan koronavirüse karşı çalışmalar devam ediyor. Binlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden olan virüse karşı birçok ülkede aşı çalışmaları devam ediyor. Özellikle Almanya, Çin ve ABD’de aşı çalışmalarında yeni gelişmeler yaşanıyordu.

İnsanların uzun süredir beklediği müjdeli haber geldi. Aşının bulunduğuna ilişkin haberler ortaya çıktı. Ancak aşının fiyatı konusunda yeni söylentiler ortaya atılmaya başlandı.

Covid-19 aşısının fiyatı ne kadar olacak?


BioNtech ve Pfizer şirketleri aşıyla ilgili yürüttükleri ortak çalışmanın sonucunda aşının bulunduğunu duyurdu. Şirketten yapılan açıklamayla da aşının fiyatı belli oldu. Yapılan açıklamada aşının fiyatı 19,5 dolar olarak duyuruldu.

Bu fiyat tek doz aşının fiyatı olarak açıklandı. Ülkemizde attan kur fiyatları sonrası aşının fiyatı gündem oldu. Güncel kurla şuanda bir doz aşının fiyatı 158 TL olacak.

Aşı ne zaman uygulanmaya başlanacak?

Aşının bulunması hatta fiyatlarının açıklanmasının ardından gözler aşının ne zaman kullanılacağına çevrildi. Uzmanlar aşının en hızlı şekilde ancak 2021 yılının ikinci çeyreğinde kullanılabileceğini ifade ediyor.



Son Güncelleme: 12.11.2020 19:40
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Anahtar Kelimeler:
AşıKORONACorona
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