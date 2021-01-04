Covid-19 aşısı olan İtalyan doktor virüse yakalandı!

İtalya’da 6 gün evvel Pfizer ve Biontech tarafından geliştirilen Covid-19 aşısını olan İtalyan doktor Antonella Franco, yaptığı açıklamada Covid-19 testinin pozitif çıktığını bildirdi. Umberto I Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Departmanı Direktörü Dr. Antonella Franco, 6 gün önce Covid-19 testi olduğunu açıklamıştı. Franco Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladığı konuşmasında, “Pozitif çıktım ama tekrar aşı olurum. Belki aşı olmasaydım virüs bende geri dönülemez hasarlar meydana getirebilirdi” diye konuştu.

Franco’nun 6 gün önce ilk Covid-19 aşısı olan isimlerden biri olduğu ifade edilirken, aşı olmadan önce virüsü alıp almadığı araştırılmaya başlandı. İtalya Sağlık Yüksek Kurulu Başkanı Franca Locatelli ise konuya ilişkin yaptığı açıklamasında bilimsel araştırmaların aşının ilk dozundan sonra tam koruma sağlamadığını gösterdiğini söyledi. Tam koruma için ikinci dozun da olunması gerektiğini belirten Locatelli, aşı olanların sorumlu davranışlarını bırakmamaları gerektiğini de söyledi.

Elde edilen verilere göre İtalya’da şimdiye dek 75 bin 327 tanesi sağlık çalışanı olacak şekilde 84 bin 730 kişiye Covid-19 aşısı yapıldı.