Covid-19 aşısı ABD'de onay aldı!

Pfizer ve Biontech’in Aşısı ABD’de Onayı Aldı!

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, Pfizer ve BioNTech’in geliştirmiş olduğu Covid-19 aşısının 16 yaş ve üzeri vatandaşlara yapılabilmesi için onay verdi. Aşının başarı oranı %95 olarak açıklanmıştı. Onay beklenen aşıya ABD onay verdi.

Amerika Birleşik Devletleri Kontrol ve Önleme Merkezi(CDC) Direktörü Robert Redfield tarafından, covid-19 virüsünün tedavisi için geliştirilen aşıya onay verildi. Redfield’ın yaptığı açıklamaya göre, CDC Tavsiye Kurulu’nun önceki önerisine uyarak, aşıyı 16 yaş ve üzeri kişilerde uygulayacaklarını söyledi.

FDA Onaylamıştı!

FDA, cuma gecesi Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen Covid-19 virüsü aşısı için onay vermişti.