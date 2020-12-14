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Covid-19 aşısı ABD'de onay aldı!

Tüm dünyanın mücadele ettiği korona virüsünün aşısı bulunduğu duyurulmuştu. Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen aşının, 16 yaş ve üzeri vatandaşlarda uygulanması için onay verildi.

14 Aralık 2020 Pazartesi 01:23
Covid-19 aşısı ABD'de onay aldı!
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Pfizer ve Biontech’in Aşısı ABD’de Onayı Aldı!

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, Pfizer ve BioNTech’in geliştirmiş olduğu Covid-19 aşısının 16 yaş ve üzeri vatandaşlara yapılabilmesi için onay verdi. Aşının başarı oranı %95 olarak açıklanmıştı. Onay beklenen aşıya ABD onay verdi.

Amerika Birleşik Devletleri Kontrol ve Önleme Merkezi(CDC) Direktörü Robert Redfield tarafından, covid-19 virüsünün tedavisi için geliştirilen aşıya onay verildi. Redfield’ın yaptığı açıklamaya göre, CDC Tavsiye Kurulu’nun önceki önerisine uyarak, aşıyı 16 yaş ve üzeri kişilerde uygulayacaklarını söyledi.

FDA Onaylamıştı!

FDA, cuma gecesi Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen Covid-19 virüsü aşısı için onay vermişti.

 

 

 

 

 

 



Son Güncelleme: 14.12.2020 01:23
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Anahtar Kelimeler:
BioNTechPfizerKoronavirüsCovid-19
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