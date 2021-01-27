Covid-19 aşıları eşit dağıtılmıyor!

DSÖ Genel Direktörü, koronavirüs aşıları ile ilgili açıklamada bulundu. Tedros Adhanom Ghebreyesus, aşıların %75’inin yalnızca 10 zengin ülkeye dağıtılması konusunda isyan etti.

Ghebreyesus, AKPM koronavirüs aşılarına dair düzenlenen programda açıklamalarda bulundu.

Genel direktör, salgın hakkında ‘’eşi benzeri görülmedi’’ kelimelerini kullandı. Aşı eşitliğinin öneminden bahsetti. ‘’Bilimsel engelleri, yasal engelleri, lojistik engelleri ve mevzuat engellerini birlikte aştık’’ ifadelerini kullandı.

Aşılama işleminin dünyanın zengin ülkelerinde olduğu kadar, diğer ülkelerde de olduğunu belirtti.

Fiyatlar artıyor

Bazı ülkelerin ve şirketlerin anlaşma yaptığını ve bu yüzden fiyatların arttığını açıkladı. Ardından şu ifadeleri kullandı: "Covid-19 aşıları şu anda dünya genelinde neredeyse tamamı zengin olan 50 ülkede uygulanmaktadır. Dozların yüzde 75'i yalnızca 10 ülkeye dağıtıldı. Hükümetlerin, kendi sağlık çalışanlarını ve yaşlıları aşılamaya öncelik vermek istemeleri anlaşılabilir bir durumdur ancak zengin ülkelerdeki daha genç ve sağlıklı yetişkinlerin daha yoksul ülkelerdeki sağlık çalışanları ve yaşlılardan önce aşılanması doğru değildir. Umarım bunu anlayacaksınız."