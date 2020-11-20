Covid-19 aşı gönüllüsü nasıl olunur? Koronavirüs aşı gönüllü başvurusu! Aşı gönüllüsü olma şartları neler?

Koronavirüse karşı aşı çalışmaları devam ediyor. Son olarak Sağlık Bakanlığı koronavirüs aşısının sağlık çalışanlarının ardından gönüllü vatandaşlar üzerinde uygulanacağı açıklamıştı. Şu ana kadar aşı 726 sağlık çalışanının üzerinde uygulandı ve herhangi bir yan etki görülmedi.

Covid19 gönüllü aşı başvuru şartları

15 Eylül tarihindeaşısının 3. Faz çalışmalarına başlandı ve deneme uygulamalarının 12 il ve 25 merkezde yapıldığı açıklandı.

Covid aşısının gönüllüler üzerinden yapılacağının açıklanmasının ardından aşı için gönüllü olma şartları gündem oldu. Öncellikle gönüllülerin 18-59 yaş arasında olması ve daha önce covid geçirmemiş olması isteniyor. Bu şartlara uyan kişiler 0 850 811 18 80 numaralı hattı arayarak veya covid19asi.calismasi.info adresi üzerinden başvuru yapabilecek.