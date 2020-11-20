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Covid-19 aşı gönüllüsü nasıl olunur? Koronavirüs aşı gönüllü başvurusu! Aşı gönüllüsü olma şartları neler?

Covid-19 aşı gönüllüsü nasıl olunur, koronavirüs aşı gönüllü başvuru ve aşı gönüllüsü olma şartlar neler merak ediliyordu. Sağlık Bakanlığı covid-19 aşısı gönüllü şartlarını açıkladı.

20 Kasım 2020 Cuma 18:38
Covid-19 aşı gönüllüsü nasıl olunur? Koronavirüs aşı gönüllü başvurusu! Aşı gönüllüsü olma şartları neler?
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Koronavirüse karşı aşı çalışmaları devam ediyor. Son olarak Sağlık Bakanlığı koronavirüs aşısının sağlık çalışanlarının ardından gönüllü vatandaşlar üzerinde uygulanacağı açıklamıştı. Şu ana kadar aşı 726 sağlık çalışanının üzerinde uygulandı ve herhangi bir yan etki görülmedi.


15 Eylül tarihinde Covid aşısının 3. Faz çalışmalarına başlandı ve deneme uygulamalarının 12 il ve 25 merkezde yapıldığı açıklandı.

Covid19 gönüllü aşı başvuru şartları

Covid aşısının gönüllüler üzerinden yapılacağının açıklanmasının ardından aşı için gönüllü olma şartları gündem oldu. Öncellikle gönüllülerin 18-59 yaş arasında olması ve daha önce covid geçirmemiş olması isteniyor. Bu şartlara uyan kişiler 0 850 811 18 80 numaralı hattı arayarak veya covid19asi.calismasi.info adresi üzerinden başvuru yapabilecek.



Son Güncelleme: 20.11.2020 18:38
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Anahtar Kelimeler:
AşıCovid
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