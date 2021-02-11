Çorum'da kan bağışçılarına madalya verildi

, kan bağışçılarını ödüllendirmeye devam ediyor. Türkiye'nin en büyük kan bağış alımı yapan kurumu olan Kızılay,'unilçesinde düzenli kan bağışlayan bağışçılara madalya verdi. Kan bağışı yapanlar madalyaya layık görüldü.

Toplamda 27 kişinin ödüllendirildiği törende altın, gümüş ve bronz olmak üzere üç farklı madalya verildi. ''Kan Dostum'' kampanyası çerçevesinde birçok vatandaşımız insanlara şifa olması için düzenli olarak kan vermektedir. Kızılay ise bu vatandaşlarımızı kayıt altına alarak onları çeşitli ödüllerle ödüllendirmektedir. Bu kez ödüller Türk Kızılay Osmancık Temsilciliği ve Osmancık Kaymakamlığının ortaklığında vatandaşlarımıza dağıtıldı. Bu ödüller sayesinde vatandaşlarımız kan vermeye teşvik edilirken hastanelerde kan bekleyen binlerce hasta da şifa buluyor.