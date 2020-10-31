Coronavirüs (Koronavirüs) Nedir?

Virüsün resmi adı Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından SARS-CoV-2 olarak belirlendi. Dünya Sağlık Örgütü, virüsün neden olduğu hastalığı tanımlamak için COVID-19 terimini kullanır. Yeni koronavirüs hastalığı (Covid-19), yeni bir viral solunumu hastalığıdır. Dünyadaki birçok insanı etkileyen bir pandemi olarak tanımlandı.

Coronavirüs (Koronavirüs) Hastalığının Belirtileri Nelerdir?

Bu yeni tip corona virüsünün en önemli belirtileri ateş, kuru öksürük, nefes darlığı ve nefes almada güçlüktür. Daha ağır vakalarda ölüme neden olabilir. Koronavirüs semptomları arasında en sık görülen semptomlar yüksek ateş ve kuru öksürüktür.

Ancak Bazı Hastalarda Aşağıdaki Semptomlar da Görülmektedir.

Ağrı ve sızı

Boğaz ağrısı

İshal

Baş ağrısı

Halsizlik

Ellerde ve kollarda güç kaybı

Konjuktivit

Ciltte döküntü

Coronavirüs (Koronavirüs) Hastalığı Nasıl Tedavi Edilir?

Öncelikle sağlığımız için en önemli sıvı tüketmektir. Vitamin yönünden zengin ve bağışıklığı artıran besinler bizi hastalıklara karşı daha dirençli hale getirir. Bağışıklığı güçlendiren yiyecekler almak, hastalığı kolayca atlatmamıza büyük ölçüde yardımcı olabilir. Bağışıklığı artıran yiyecekler: Ceviz, badem, nar, havuç, balık, ananas, zeytin, zeytinyağı, yoğurt, fasulye, C vitamini içeren yiyecekler, sarımsak ve A vitamini içeren yiyecekler bağışıklığı artırabilir.

Kendimizi hasta hissedersek, ayrı bir odada izole edilmeli ve çevremizdeki insanlarla temastan kaçınmalıyız. Herhangi bir belirti ortaya çıkmaya başlarsa, sağlık personelimizi bilgilendirmeli ve tedavi almalıyız. Ayrı bir banyo ve tuvalet kullanmalıyız. Bağışıklığımızı güçlendiren yiyecekler yemeliyiz. Çok fazla sıvı tüketerek vücudumuzun direncini güçlendirebiliriz.

Coronavirüs (Koronavirüs) Nasıl Yayılır?

Hasta veya taşıyıcı tarafından öksürme veya hapşırma nedeniyle taşan damlacıkların solunmasıyla yayılır. El, yüz, göz, burun veya ağzı yıkamadan kirli yüzeylere dokunmaktan yayılır. Kirli ellerle göz, burun ve ağız ile temas tehlikelidir.