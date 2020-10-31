Coronavirüs (Koronavirüs) Nedir?
Virüsün resmi adı Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından SARS-CoV-2 olarak belirlendi. Dünya Sağlık Örgütü, virüsün neden olduğu hastalığı tanımlamak için COVID-19 terimini kullanır. Yeni koronavirüs hastalığı (Covid-19), yeni bir viral solunumu hastalığıdır. Dünyadaki birçok insanı etkileyen bir pandemi olarak tanımlandı.
Coronavirüs (Koronavirüs) Hastalığının Belirtileri Nelerdir?
Bu yeni tip corona virüsünün en önemli belirtileri ateş, kuru öksürük, nefes darlığı ve nefes almada güçlüktür. Daha ağır vakalarda ölüme neden olabilir. Koronavirüs semptomları arasında en sık görülen semptomlar yüksek ateş ve kuru öksürüktür.
Ancak Bazı Hastalarda Aşağıdaki Semptomlar da Görülmektedir.
- Ağrı ve sızı
- Boğaz ağrısı
- İshal
- Baş ağrısı
- Halsizlik
- Ellerde ve kollarda güç kaybı
- Konjuktivit
- Ciltte döküntü
Coronavirüs (Koronavirüs) Hastalığı Nasıl Tedavi Edilir?
Kendimizi hasta hissedersek, ayrı bir odada izole edilmeli ve çevremizdeki insanlarla temastan kaçınmalıyız. Herhangi bir belirti ortaya çıkmaya başlarsa, sağlık personelimizi bilgilendirmeli ve tedavi almalıyız. Ayrı bir banyo ve tuvalet kullanmalıyız. Bağışıklığımızı güçlendiren yiyecekler yemeliyiz. Çok fazla sıvı tüketerek vücudumuzun direncini güçlendirebiliriz.
Coronavirüs (Koronavirüs) Nasıl Yayılır?
Hasta veya taşıyıcı tarafından öksürme veya hapşırma nedeniyle taşan damlacıkların solunmasıyla yayılır. El, yüz, göz, burun veya ağzı yıkamadan kirli yüzeylere dokunmaktan yayılır. Kirli ellerle göz, burun ve ağız ile temas tehlikelidir.