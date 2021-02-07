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Coronavac Çin'den de onayı aldı

Sinovac tarafından üretilmiş olan Coronavac aşısı bir süredir gündemdeydi. Kullanılıp kullanılmaması tartışma konusu olan aşı için Çin de onay verdi. Coronavac’ı hangi ülkeler kullanıyor? Faz 3 çalışmaları ne durumda?

07 Şubat 2021 Pazar 02:37
Coronavac Çin'den de onayı aldı
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Sinovac’ın ürettiği Coronavac aşısı artık Çin’in tamamında uygulanması üzerine onay verildi. Çin bu onayı vermeden önce iki ay boyunce aşı üstünde deney yaptı. Deney sonuçları umut vadedince de onay verildi. Çin’de uygulamaya başlanan ikinci aşı oldu.

 

Çin’de kullanım onayı alan Coronavac aşısı şu anda on ülkede kullanımda. O ülkeler arasında Şili, Brezilya ve Türkiye gibi isimler yer almaktadır.

 

Ancak bilinmesi gerekir ki Coronavac aşısının Faz 3 çalışmaları hala devam etmektedir.

 

Sinovac’ın yaptığı açıklamaya göre Türkiye ve Brezilya’da ağır durumdaki hastalara Coronavac aşısının etkisi %100 etki etmekte.

 

Brezilya’da 12 bin gönüllü ile yapılan çalışmada aşının etki oranının %50 olduğu görülürken yine Brezilya’da ağır hastalar üzerinde yapılan Coronavac aşısının %84 etkili olduğu görüldü.

 

Bir yılda bir milyar aşı üretimini hedefleyen Sinovac’ın çalışmaları devam ediyor.

 



Son Güncelleme: 07.02.2021 02:37
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Anahtar Kelimeler:
CoronaVACÇinSinovac
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