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CoronaVac aşısı hakkında detaylar ortaya çıkıyor

Koronavirüse karşı geliştirilen CoronaVAC aşısı çok yakında ülkemizde de kullanılmaya başlanacak. Vatandaşlar CoronaVAC aşısının fiyatı, etkileri ne olacak merak ediyor. İşte CoronaVAC aşısı hakkında merak edilenler…

04 Aralık 2020 Cuma 15:26
CoronaVac aşısı hakkında detaylar ortaya çıkıyor
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Çin’in Wuhan kentine ortaya çıkan ve tüm dünyada etkili olan Covid-19 salgını kapsamında ülkeler aşı üretimlerine başladı. Son olarak Çin’de üretilen CoronaVAC aşısının da Türkiye’de herkese ücretsiz olarak uygulanacağı açıklandı.

Türkiye’de testleri yapılmaya başlanan aşı hakkında vatandaşlar aşının etkilerini araştırmaya başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, CoronaVAC aşısı kapsamında 50 milyon dozluk bir anlaşma yapıldığını açıklamıştı. Söz konusu aşının faz-3 çalışmaları ülkemizde de başladı. Çalışmalar kapsamında 12 bin 450 kişiye aşı yapılacak.

CoronaVAC aşısı Çin’de üretilmiş ve ülkemizde tüm vatandaşlara ücretsiz olarak yapılacak. Aşının Aralık ayında 10 milyon dozunun getirilmesi bekleniyor. Aşı Türkiye’ye geldikten sonra ortalama 2 hafta inceleme süreci gerçekleştirilecek ve bu aşamanın ardından uygulanmaya koyulacak.

Aşının güvenliği konusunda tıp dergisi Lancet, aşının güvenilir olduğunu ve iki doz aşının 18-59 yaş aralığındaki kişilerde orta derecede bağışıklık kazandırdığı ifade edildi.

CoronaVAC aşısı yan etkileri neler?

CoronaVAC aşı çalışmaları sırasında Brezilya’da bir kişinin hayatını kaybetmesinin ardından çalışmalara ara verilmişti. Bu olayın ardından aşının yan etkileri gündeme getirildi. Ancak ölüm nedeninin aşı olmadığı ortaya çıkmış ve çalışmalara yeniden başlanmıştı.

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, aşının yan etkileriyle ilgili şu sözleri ifade etti;

“Çinlilerin yan etki konusunda faz-1 ve faz-2 çalışmalarına ait verileri var. Ancak genel anlamda inaktif aşılara baktığımızda, aktif aşılara göre yan etkilerinin daha az olduğunu görürüz. Çünkü inaktif aşılarda vatandaşlara ölü virüs verilir. Diğer yandan inaktif aşılarda oluşan bağışıklık aktif aşılara göre daha kısa sürelidir. İnaktif aşılar en eski aşı geliştirme tekniklerinden biridir, çünkü kolay yapılır. Virüsü bir yerde çoğaltıp kimyasal bir madde ya da ısı ile öldürürsünüz sonra insanlara enjekte edersiniz”

Aşının yan etkilerinin yanı sıra fiyatı da merak konusu olmuş durumda. Şuanda Amerika’da aşının tek dozu 200 Yuan, yaklaşı 30 Amerikan Doları olarak biliniyor. Ancak aşının ülkelere göre farklı fiyatlardan satılacağı biliniyor. Bio Farma adlı şirket ise aşının Endonezya’da doz başına 13.60 dolara mal olacağını açıklamıştı.



Son Güncelleme: 04.12.2020 15:26
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Anahtar Kelimeler:
CoronaAşıCoronaVAC
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