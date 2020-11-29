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Corona virüsü nasıl korunulur? Koronavirus korunmak için neler yapılmalı?

Corona virüsü nasıl korunulur? Koronavirus korunmak için neler yapılmalı? haberinin gündeme gelmesiyle beraber birçok kişi haberin sıcak gelişmelerini merak etmeye başlamıştı. 29 Kasım 2020 Pazar tarihli haberimizi okuyarak Corona virüsü nasıl korunulur? ile ilgili merak ettiğiniz ayrıntılara ulaşabilirsiniz.

29 Kasım 2020 Pazar 04:03
Corona virüsü nasıl korunulur? Koronavirus korunmak için neler yapılmalı?
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Koronavirüs büyük bir hızla etkisini sürdürmeye devam ediyor. Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsten korunmak da çok zor. Vatandaşlarımız koronavirüs salgınına karşı nasıl korunacaklarını merak ediyor. Salgından korunmak için kişisel bakımınızda dikkat etmeniz gereken 10 önemli bilgi belli oldu.

Virüsten korunmanın temel yöntemi ise kişisel bakımdır. Kişisel bakımına önem veren ve hijyenik olan kişilere virüsün bulaşma oranı çok düşüktür. Bu açıdan vatandaşlarımızın yapması gereken temel kural hijyenik olmaktır.

Koronavirüse Karşı Korunmanın 10 Yolu

  • Ellerinizi ve tınaklarınızın temizliği
  • Yüzünüzün ve boynunuzun temizliği
  • Saçınızın temizliği
  • Ağzınızın temizliği
  • Ayaklarınızın temizliği
  • Evinizin temizliği
  • Mutfağınızın temizliği
  • Tuvaletinizin ve banyonuzun temizliği
  • Çalışma masanızın temizliği
  • Dışarıdan evinize geldiğinizde yapmanız gereken temizlik

Salgından Korunmak İçin El ve Tınak Temizliği Nasıl Yapılır?

Salgından korunmanın bir numaralı yöntemi el ve tınak temizliğine dikkat etmektir. Ellerimiz ve tınaklarımız, insan yaşamını tehdit eden virüs ve bakterilere ev sahipliği yapabilmektedir. Çünkü dış yüzeylere ellerimizle dokunuyoruz. Bunun için salgın dönemlerinde dışarıdan eve geldiğinizde mutlaka ellerinizi ve tınaklarınızı 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkamanız gerekmektedir. Ellerinizi yıkadıktan sonra nemli kalmamasına da özen göstermeniz gerekmektedir.

Salgından Korunmak İçin Yüz ve Boyun Temizliği Nasıl Yapılır?

Salgınlardan korunmanın bir diğer yolu yüz ve boyun temizliğidir. Korunmak istiyorsanız yüzünüzü ve boyun bölgenizi düzenli bir şekilde temizlemeniz gerekmektedir. Her gün duş almanız, vücudunuzun her yerini şampuanla ya da duş jeli kullanarak temizlemeniz iyi olacaktır. Çünkü gündelik hayatta farkında olmadan birçok kez yüzümüze dokunmaktayız. Bu durumdan dolayı ellerimizdeki mikropları yüz ve boyun bölgemize bulaştırabiliriz. Bu açıdan bu bölgeleri sık sık suyla ve sabunla yıkamanız gerekir.

Salgından Korunmak İçin Saç Bakım Temizliği Nasıl Yapılır?

Salgın dönemlerinde en çok dikkat edilmesi gereken konuların başında saç temizliği gelmektedir. Saçlarınızı temiz tutmanız için sık sık duş almanız gerekiyor. Özellikle saçların temizliği çok önemlidir. Saçınızı iyi bir şekilde temizlemek istiyorsanız bol su ve şampuanla yıkamanız gerekmektedir. Şampuanın da saç temizliğine büyük etkisi vardır.

Salgından Korunmak İçin Ağız Bakım Temizliği Nasıl Yapılır?

Salgın dönemlerinde en çok korumanız gereken yerlerden biri de ağzınızdır. Ağız bakımına bu dönemlerde dikkat etmeniz gerekmektedir. Ağzınızı her zaman temiz tutmanız önemlidir. Çünkü sindirim sistemi ağızda başlar. Bu açıdan mikroplar daha kolay girmektedir. Dişlerinizi dikkatli bir şekilde her gün yıkayıp ağız bakım sularıyla gargara yapmanız iyi olacaktır.

Salgından Korunmak İçin Ayak Bakım Temizliği Nasıl Yapılır?

Salgın dönemlerinde ayak temizliği de oldukça önemlidir. Vücutta en az ayaklara hava değmektedir. Ayağınızı serin tutmalı ve bakımına dikkat etmelisiniz. Hijyenik bir ayak istiyorsanız her gün ayaklarınızı düzenli olarak yıkamalısınız. Ayaklarınızı bol sabun ve suyla yıkayarak nemli olmamasına özen göstermeniz gerekiyor.

Salgından Korunmak İçin Ev Temizliği Nasıl Yapılır?

Salgın dönemlerinde salgından korunmak için yaşadığınız evin temizliğine de oldukça dikkat etmeniz gerekecektir. Evinize dışarıdan giren kişiler, üzerindeki mikropları evin her yerine bulaştırabilir. Bu açıdan evinizi sürekli temiz tutmanız oldukça önemlidir. Ev temizliği ilk olarak evi havalandırmakla başlar. Evinizi günde 30-35 dakika havalandırmanız gerekmektedir. Ayrıca kullanılmış nevresim takımlarını da iki günde bir yıkayıp değiştirmeniz iyi olacaktır.

Salgından Korunmak İçin Mutfak Temizliği Nasıl Yapılır?

Salgın dönemlerinde yemek yediğiniz ve yemek yaptığınız mutfağınızın temiz tutulması büyük önem arz eder. Bu açıdan mutfağınızı temiz tutmanız her zaman iyi olacaktır. Bulaşıklarınızı çok bekletmeden yıkayınız. Ayrıca mutfak dolaplarını da sürekli temiz tutunuz. Temizliği yaparken mikroplar üzerinde etkili olan temizlik ürünlerinizi kullanmanızı tavsiye ediyoruz.

Salgından Korunmak İçin Banyo ve Tuvalet Temizliği Nasıl Yapılır?

Salgın zamanında tuvaletlerin ve banyoların oldukça temiz tutulması çok önemlidir. Bu mekanlar böyle dönemlerde oldukça fazla mikrop barındırabilir. Bu ortamlar sürekli nemli kaldığından mikropların yuvasıdır. Tuvaletinizi ve banyonuzu hemen hemen her gün çamaşır suyuyla düzenli olarak yıkamanız gerekmektedir. Temizliğin yanında bu mekanların uzun süreli olarak havalandırılması gerekmektedir. Banyoyu ve tuvaleti ne kadar temiz tutarsanız salgından da o derecede korunmuş olursunuz.

Salgından Korunmak İçin Çalışma Masanızın Temizliği Nasıl Yapılır?

Salgın dönemlerinde en çok kullandığınız eşyalardan olan çalışma masanızı da temiz tutmanız gerekmektedir. Çünkü günde uzun vakitler geçirdiğiniz eşyalardan biridir. Çalışma masanızı düzenli olarak temizlemeniz gerekmektedir. Tozunu alarak temizlemenizde fayda vardır.

Salgından Korunmak İçin Dışarıdan Eve Geldiğinizde Nasıl Temizlik Yapılır?

Salgın dönemlerinde en büyük risk dışarıda geçirdiğiniz vakitlerdir. Bu açıdan dışarıdan eve geldiğinizde hemen temizlik yapmanız, mikropları eve bulaştırmamanız gerekmektedir. Eve girdiğiniz anda başka bir yere dokunmadan hemen elinizi, yüzünüzü ve ayaklarınızı bol savun ve suyla yıkamanız gerekmektedir. Kıyafetlerinizi de yıkayıp havalandırmanız iyi olacaktır.



Son Güncelleme: 29.11.2020 04:03
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Anahtar Kelimeler:
#Salgın#Covid-19#Koronavirüs
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