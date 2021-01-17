Corona Virüse karşı bağışıklık arttırıcı doğal bitkisel ürünler

Uzmanlar, dünyada salgın haline gelen koronavirüse karşı uçucu yağların son derece etkili olduğunu söylüyor. Uçucu yağların nefes yoluyla alındığında solunum yollunda bulunan mikropları etkisiz hale getirdiğini söylüyor. Uzmanlar bunların yanında maske, mesafe ve temizlik tedbirlerinin de alınması gerektiğini vurguluyor.

Adaçayı, Kekik, Lavanta ve Okaliptüs koronavirüse karşı etkili

Cumhurbaşkanı başdanışmanlarından Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu bitkiler sayesinde koronavirüsten korunmanın nasıl mümkün olacağını anlattı.

Sadece vitaminlerin koronavirüse karşı etkisinin olmadığını söyleyen Saraçoğlu, bazı uçucu yağların koronavirüse karşı koruma etkisi olduğunu söyledi. Bu yağlar kekik, lavanta, adaçayı ve okaliptüs yağlarıdır. Bu yağlar sayesinde bağışıklık sistemi de kuvvetleneceğini aktardı.

Açıklamalarına devam eden Saraçoğlu, lavanta, karabaş, kekik ve okaliptüs bitkileri veya yağlarını sıcak suyun içinde kaynatılırsa ortamın havasında bulunan mikropların yok edilebileceğini söyledi. Saraçoğlu, aynı zamanda yarım bardak suya yarım limon sıkılarak içilen karışımında etkili olduğunu ayrıca bu karışımla gargara yapılmasının da koruyuculuğunun olduğunu söyledi.