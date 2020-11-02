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Corona virüs Covid-19 aşısı ne zaman çıkacak? Aşıda öncelik kimlerde olacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca corona virüs aşısının ne zaman çıkacağı ve çıkan aşıda önceliğin kimlerde olacağı ile ilgili detaylı bilgi verdi.

02 Kasım 2020 Pazartesi 19:01
Corona virüs Covid-19 aşısı ne zaman çıkacak? Aşıda öncelik kimlerde olacak?
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Dünyada 1 milyondan fazla can alan koronavirüs, ülkemizde etkisini sürdürmeye devam ediyor. Dünya genelinde birçok ülkede yapılan aşı çalışmaları ülkemizde de sürüyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde aşı ile ilgili açıklama yapmış ve Aralık ayında yaklaşık 5 milyon kişiye aşılama yapabileceğini duyurmuştu.

Aralık ayında aşılama başlayabilir


Bakan Koca aşı ile ilgili yaptığı açıklamada, ülkemizde Çin aşının yapılmakta olduğunu ifade ederken Kasım ayında yeni bir bilgilendirme yapacaklarını belirtti. Bakan Koca, ülkemizin faz 3 çalışması için onay aldığı ve bu aşıların her ülkede farklı bir etki gösterebileceğini, bunun yanında vatandaşlardaki etkilerini görerek ilerlemek istediklerini söyledi.

Koronavirüs aşısı kimlere yapılacak?

Aşının insan denemelerinde başarılı olması halinde ilk olarak 2,5 milyon kişiye aşı uygulanacak ve ilerleyen süreçte bu sayı 5 milyona çıkarılacak. Koronavirüs aşısı, 65 yaş üstü yaşlılara uygulanmayacak. Genç ve sağlıklı kişilere aşı yapılırken, 65 yaş üstüne aşı yapılmasının nedeni ise bu yaş grubu için henüz aşı denemesi yapılmaması olarak duyuruldu. Koronavirüs aşısında öncelik, aylardır hastalıkla zorlu mücadele veren sağlık personelleri ve polislerde olacak.



Son Güncelleme: 02.11.2020 19:01
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AşıKoronavirüsFahrettin Koca
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