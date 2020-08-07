İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
WhatsApp'ta o sözler taciz sayıldı! Yargıtaydan dikkat çeken karar
Son Dakika
WhatsApp'ta o sözler taciz sayıldı!...
Aydos Ormanı yangını ile ilgili gözaltına alınan şüpheli kontrol kararı ile serbest bırakıldı
Son Dakika
Aydos Ormanı yangını ile ilgili...
3 bin yıllık Antik Kentte bulundu! İzmir'de tarihi anlar
Son Dakika
3 bin yıllık Antik Kentte...
Kars'ta maske takma zorunluluğu geldi
Son Dakika
Kars'ta maske takma zorunluluğu geldi

Corona virüs cinsel yolla bulaşır mı? Washington Üniversitesi sağlık uzmanından açıklama

Korona virüs salgınından dolayı vatandaşlar "Corona virüs cinsel yolla bulaşır mı?" sorusunun yanıtını araştırıyorlar. Peki, Corona virüs cinsel yolla bulaşır mı? İşte tüm merak edilen soruların yanıtı...

07 Ağustos 2020 Cuma 15:13
Corona virüs cinsel yolla bulaşır mı? Washington Üniversitesi sağlık uzmanından açıklama
Takip Et:

Corona virüsün birçok ülkede yayıldığı gibi Türkiye'de de yayılarak ilerlemesi tüm vatandaşları korkuturken vatandaşlarımızın aklını kurcalayan bir soru ise "Corona virüs cinsel yolla bulaşır mı?" sorusu oldu. Korona virüs her türlü yoldan bulaşması ile birlikte vatandaşlarda merak konusu haline geldi. Çin'de meydana gelen araştırmaya göre spermde corona virüs ortaya çıkmıştı. Peki, Corona virüs cinsel yolla bulaşır mı? İşte tüm detaylar...

Corona Virüs Cinsel Yolla Bulaşır Mı?

Korona virüs öncelikle tükürük ve nefes aracılığı ile bulaşmaktadır. Fakat, bu virüs süreci içerisindeyken birçok çiftlerimizin cinsel ilişkiye girmelerinde bir sakınca olup olmadığı araştırılmaktadır.

 

Vatandaşların araştırmaları üzerine Washington Üniversitesi'nde cinsel sağlık uzmanlığı görevini sürdürmekte olan Carlos Rodriguez Diaz'dan açıklama geldi. Carlos Rodriguez Diaz, yapmış olduğu açıklamada yapılmış olan araştırmalar sonucunda cinsel ilişki yolu ile bulaşmasına tanı konulmamıştır. Açıkçası, korona virüs cinsel yol ile bulaşmamaktadır. Bunun yanında çiftlerin dikkat etmeleri gerektiği en önemli nokta ise; cinsel yol dışında çiftlerin öpüşmelerinden kaynaklı olarak virüsün bulaşması söz konusudur. 

Karantina Döneminde Cinsel İlişki Sorun Olur Mu?


Corona virüs salgınından korunmak amacı ile karantinada olan çiftler için cinsel ilişki yaşamalarında bir sorun yoktur. Ayrıca, çift olarak karantina dönemi içerisindeyseniz bu süre zarfında ilişkiye girmeniz bu zorlu süreci daha sakin geçirmenize yardımcı olacaktır bu yüzden sizlere faydalı olabilir.

Corona Virüs Sürecinde Yeni İnsanlarla İlişki Yaşamak Sorun Olur Mu?

Salgın döneminde olduğumuzdan dolayı herkesin yeni insanlar ve yeni ilişkilerden oldukça mesafeli ve uzak durması gerekmektedir. Virüsün bulaşıcı olması nedeni ile bu süreç içerisinde yeni kişilerle tanışmak doğru değildir. Özellikle de yeni tanıdığınız kişiler ile ilişkiye girmeniz yüksek oranda risklidir.

Cinsel Oyuncaklar Dezenfekte Edilmeli Midir?

Kişilerin istekleri ve zevkleri değişiklik göstermektedir. Bundan kaynaklı olarak bazı kişileri cinsel hayatlarında cinsel oyuncaklar kullanarak o anı yaşamaktadırlar. Uzmanların yaptığı açıklamaya bakacak olursak cinsel oyuncakların dezenfekte edilmesinin bir önemi yoktur. 

Salgının Uzaması Durumunda Ne Yapmak Gerekiyor?

Uzmanlardan gelen açıklamaya göre, salgının uzaması ile kişiler sosyal mesafeye dikkat etmelidir. Kendilerini her türlü yoldan korumalılardır. 

 



Son Güncelleme: 07.08.2020 15:13
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Portekiz’de üretilen maske 1 saat sonra virüsün etkisini yüzde 99 azaltıyor
Portekiz’de üretilen maske 1 saat sonra virüsün etkisini yüzde 99 azaltıyor
Bakan Koca 4 il valisi ile toplantı yaptı
Bakan Koca 4 il valisi ile toplantı yaptı
Günde bir fincan kahveyle vücuttaki şekeri atın
Günde bir fincan kahveyle vücuttaki şekeri atın
Koronavirüste korkutan değişim! Kuluçka süresi uzadı
Koronavirüste korkutan değişim! Kuluçka süresi uzadı
Koronavirüsü, ACE2 enzimi nedeniyle çocuklara daha az bulaşıyor
Koronavirüsü, ACE2 enzimi nedeniyle çocuklara daha az bulaşıyor
Ev yapımı maskelerle ilgili ilginç araştırma!
Ev yapımı maskelerle ilgili ilginç araştırma!

Popüler Haberler

Kazara Aşk dizisi konusu nedir? Star TV yeni dizisi için geri sayım başladı
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından nakdi ücret yardımı başlıyor! Başvuruda bulunanlara 1200 TL ödeme yapılıyor!
Asgari ücretle çalışanlara 686 TL'lik ek ödeme yapılacak! Gelir İradesi Başkanlığı açıkladı!
Altın ne kadar oldu? 8 Ağustos 2020 Cumartesi Güncel altın fiyatları 8 Ağustos 2020 Cumartesi – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Apartmanlar Yarışıyor ne zaman başlıyor?
Halkbank genç girişimcilere geri ödemesiz kredi desteği!
Havuz ve denizden corona virüsü bulaşır mı? Uzmanlardan açıklamalar
Deli Deli Küpeli filminin konusu ve oyuncuları
iOS 14'e hangi özellikler gelecek? IOS 14 sürümü için gelecek özellikler ortaya çıktı!
Devlet kira yardım şartları nelerdir? 2020 Kira yardım başvuru nereden nasıl yapılır? Başvurana 960 TL kira yardımı
Fox Tv Bir Annenin Günahı dizisi oyuncuları ve konusu
Üniversitelerde yaz okulu eğitim süreci ne zaman başlayacak?
EURO 2020 hangi ülkede, hangi şehirlerde düzenlenecek? Avrupa Şampiyonası maçların yapılacağı şehirler
Çukur kamyonette kim öldü? Yamaç mı, Ziya mı, Murtaza mı?
Günlük Burç Yorumları 5 Mayıs 2020 Salı - Hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
En Hızlı 20.000 TL sorunsuz ve hızlı kredi veren bankalar!
Star Tv 2020 - 2021 Sezonunda yeni başlayacak dizi ve programlar
Burç tarihleri değişti mi? Astrolojik dengeleri değiştirecek açıklama
Özel Hastanelerden Alınan Heyet Raporları Geçerli Oluyor mu? Heyet Raporu Ücreti Ne Kadar?
Gelir belgesiz kredi veren bankalar ve kredi şartları 7 Ağustos 2020
Çalışma Bakanlığı 1000 TL para yardımı ödemeleri PTT ile yapılacak!

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.