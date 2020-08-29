İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
KPSS lisans sınav giriş belgeleri yayınlandı!
KPSS lisans sınav giriş belgeleri...
Sağlık çalışanları toplu taşıma ve sosyal tesislerden yıl sonuna kadar ücretsiz yararlanacak
Sağlık çalışanları toplu taşıma ve...
Nihat Hatipoğlu korona-virüs testi pozitif çıktı
Son Dakika
Nihat Hatipoğlu korona-virüs testi pozitif...
Emekli Maaşı 300 TL artabilir! Yeni düzenleme ile emekli maaşına zam geliyor
Son Dakika
Emekli Maaşı 300 TL artabilir!...

Corona virüs cinsel yolla bulaşabilir mi? Cevap korkutucu!

Birçok kişinin merak ettiği Corona virüs cinsel yolla bulaşabilir mi? Cevap korkutucu! haberinin yeni ayrıntıları, paylaşılmaya devam ediyor. Hemen şimdi 29 Ağustos 2020 Cumartesi günü yayınlanan haberimizi inceleyerek, Corona virüs cinsel yolla bulaşabilir mi? konusunda merak ettiklerinizi keşfedebilirsiniz.

29 Ağustos 2020 Cumartesi 00:35
Corona virüs cinsel yolla bulaşabilir mi? Cevap korkutucu!
Takip Et:

Corona virüsün birçok ülkede yayıldığı gibi Türkiye'de de yayılarak ilerlemesi tüm vatandaşları korkuturken vatandaşlarımızın aklını kurcalayan bir soru ise "Corona virüs cinsel yolla bulaşır mı?" sorusu oldu. Korona virüs her türlü yoldan bulaşması ile birlikte vatandaşlarda merak konusu haline geldi. Çin'de meydana gelen araştırmaya göre spermde corona virüs ortaya çıkmıştı. Peki, Corona virüs cinsel yolla bulaşır mı? İşte tüm detaylar...

Corona Virüs Cinsel Yolla Bulaşır Mı?

Korona virüs öncelikle tükürük ve nefes aracılığı ile bulaşmaktadır. Fakat, bu virüs süreci içerisindeyken birçok çiftlerimizin cinsel ilişkiye girmelerinde bir sakınca olup olmadığı araştırılmaktadır.

 

Vatandaşların araştırmaları üzerine Washington Üniversitesi'nde cinsel sağlık uzmanlığı görevini sürdürmekte olan Carlos Rodriguez Diaz'dan açıklama geldi. Carlos Rodriguez Diaz, yapmış olduğu açıklamada yapılmış olan araştırmalar sonucunda cinsel ilişki yolu ile bulaşmasına tanı konulmamıştır. Açıkçası, korona virüs cinsel yol ile bulaşmamaktadır. Bunun yanında çiftlerin dikkat etmeleri gerektiği en önemli nokta ise; cinsel yol dışında çiftlerin öpüşmelerinden kaynaklı olarak virüsün bulaşması söz konusudur. 

Karantina Döneminde Cinsel İlişki Sorun Olur Mu?


Corona virüs salgınından korunmak amacı ile karantinada olan çiftler için cinsel ilişki yaşamalarında bir sorun yoktur. Ayrıca, çift olarak karantina dönemi içerisindeyseniz bu süre zarfında ilişkiye girmeniz bu zorlu süreci daha sakin geçirmenize yardımcı olacaktır bu yüzden sizlere faydalı olabilir.

Corona Virüs Sürecinde Yeni İnsanlarla İlişki Yaşamak Sorun Olur Mu?

Salgın döneminde olduğumuzdan dolayı herkesin yeni insanlar ve yeni ilişkilerden oldukça mesafeli ve uzak durması gerekmektedir. Virüsün bulaşıcı olması nedeni ile bu süreç içerisinde yeni kişilerle tanışmak doğru değildir. Özellikle de yeni tanıdığınız kişiler ile ilişkiye girmeniz yüksek oranda risklidir.

Cinsel Oyuncaklar Dezenfekte Edilmeli Midir?

Kişilerin istekleri ve zevkleri değişiklik göstermektedir. Bundan kaynaklı olarak bazı kişileri cinsel hayatlarında cinsel oyuncaklar kullanarak o anı yaşamaktadırlar. Uzmanların yaptığı açıklamaya bakacak olursak cinsel oyuncakların dezenfekte edilmesinin bir önemi yoktur. 

Salgının Uzaması Durumunda Ne Yapmak Gerekiyor?

Uzmanlardan gelen açıklamaya göre, salgının uzaması ile kişiler sosyal mesafeye dikkat etmelidir. Kendilerini her türlü yoldan korumalılardır. 

 



Son Güncelleme: 29.08.2020 00:49
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Prof. Dr. Bülent Ertuğrul Covid-19 hakkında halkı uyardı!
Prof. Dr. Bülent Ertuğrul Covid-19 hakkında halkı uyardı!
Karaman'da bir köy karantinaya alındı!
Karaman'da bir köy karantinaya alındı!
Şanlurfa'da COVID-19 yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65'e yükseldi
Şanlurfa'da COVID-19 yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65'e yükseldi
Bilecik'te karantina uygulaması!
Bilecik'te karantina uygulaması!
Yurt dışı çıkışlarında istenilen PCR testi ücretinde artış yapıldı! İşte yeni ücret
Yurt dışı çıkışlarında istenilen PCR testi ücretinde artış yapıldı! İşte yeni ücret
Günlük Koronavirüs Tablosu yayınlandı! Artan vaka sayısı dikkat çekerken vefat oranlarının düşmesi sevindirdi!
Günlük Koronavirüs Tablosu yayınlandı! Artan vaka sayısı dikkat çekerken vefat oranlarının düşmesi sevindirdi!

Popüler Haberler

Mücadele Çıkmazı konusu, vizyon tarihi ve başrolü belli oldu! Mücadele Çıkmazı ne zaman vizyona girecek?
PUBG ücretsiz oldu! Eylül 2020 PlayStation Plus oyunları belli oldu!
YKS geçen sene alınan puanla tercih yapılabilir mi?
2020 Ağustos ayı işsizlik maaşı ödemeleri ne zaman yatacak? Kısa çalışma ödeneği ödemeleri hesaplara ne zaman geçer?
Tik Tok’tan nasıl para kazanılır? Tiktok para kazanma yolları
Asgari ücretle çalışanlara 686 TL'lik ek ödeme yapılacak!
Kuaförüm Sensin programının sunucusu Gözde Kansu neden ayrıldı?
Çukur Seren kimdir? Gerçek adı nedir? İrem Sak hakkında bilgiler
70.000 TL aylık faiz oranları ile ne kadar kazanç sağlar?
2020 İZBAN güncel çalışma saatleri ve İZBAN çalışma süresi
A101 6 Şubat Aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! A101'de bu hafta hangi kategoriler öne çıkacak?
Halk süt başvurusu nasıl, nereden yapılıyor? Halk süt başvurusu ile halk süt nasıl alınır?
Hakan: Muhafız'dan Ayça Ayşin Turan Çukur'a transfer oldu! Çukurda hangi rolü canlandıracak?
Elektrik yardımı nasıl alınır? 2020 Dar gelirliye elektrik yardımı için nereye başvurulur?
Aslıhan Karalar kimdir? Burak Özçivit'in yeni partneri hakkında bilgiler
Bugün gram altın ne kadar oldu? 29 Ağustos 2020 Cumartesi güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
NeuraLink nedir? Beyin bilgisayar arayüzü tam olarak nedir? Elon Musk insan beynini neden bilgisayara bağlamak istiyor?
SGK kapsamında çalışan annelere 650 TL devlet yardımı
Corona virüs cinsel yolla bulaşabilir mi? Cevap korkutucu!
Bay Yanlış La Gabbia Nerede? La Gabbia Nasıl Gidilir? La Gabbia Hangi Şehirde?
Savaşçı dizisi final yapıyor mu? Fox Tv'nin sevilen dizisinden final sesleri

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.