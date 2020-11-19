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Çocuk kan grubunu kimden alır? Çocuğun kan grubu kimden gelir, anne babadan farklı olabilir mi?

Çocuk kan grubunu kimden alır, çocuk kan grubu kimden gelir ve anne babadan farklı olabilir mi soruları son günlerden en çok araştırılan sorulardan biri oldu. Uzman Dr. Eren Eroğlu kan grupları hakkında merak edilenleri yanıtladı.

19 Kasım 2020 Perşembe 21:11
Çocuk kan grubunu kimden alır? Çocuğun kan grubu kimden gelir, anne babadan farklı olabilir mi?
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Anne babalar çok büyük oranda çocuklarına genetik kodlarını belli özelliklerini verebilir. Öte yandan kan grubu anne ve babayla farklı olan çocuklar bu durumun nasıl olduğunu merak ediyor. Anne ve babayla ilgili kan gruplarının farklı olması mümkündür.

Uzman Dr. Eren Eroğlu kan grubunun oluşumuyla ilgili bir değerlendirme yaparak merak edilenler yanıtladı. Eroğlu kan grubu ile ilgili şu ifadeleri kullandı;


“Kan gruplarının kimliğini belirleyen iki antijenik yapı vardır. Bunlara kan gruplarının 'adı' ve 'soyadı' diyelim. Bunların değişik şekillerde bir araya gelmesi ile temel olarak 8 farklı kan grubu ortaya çıkar. Bunlar; A RH(+), A RH(-), B RH(+), B RH(-), AB RH(+), AB RH(-), 0 RH(+), 0 RH(-) olarak sıralanabilir. Sıralamaya uymayan ara gruplar olsa bile, onlar konumuz haricidir.

Önce 'adından' başlayalım anlatmaya. Bir insanın kanının adını; yani A, B, AB ya da 0 olacağını anne ve babasından aldığı genler belirler. O insanda hem annesinden, hem de babasından aldığı iki gen bir arada bulunur. Öneğin annesinden A, babasından 0 grubu gelmiş olsa bile; genetik yapısı A0 olduğu halde, çocuğun grubu A olur. Çünkü A grubu daha baskındır. B grubu için de, aynı şeyler geçerlidir. Anne ve babasından B alıp BB olan ya da birinden B, diğerinden 0 alıp B0 olan kişinin kan grubu B'dir. Ancak anne ya da babasından A, diğerinden B grubu geliyorsa; her iki grup da baskın olduğundan, çocuğun kanı AB grubu olur. 0 olmasının tek yolu; her iki taraftan da 0 grubunun gelmesi ile mümkündür.”

Negatif ve pozitif olma durumuyla ilgili de konuşan Eren Eroğlu anne ve babanın pozitif kan grubu olması halinde çocuğun negatif olma durumunun genetiklerden kaynaklı olduğunu ifade etti. Ailenin genetiklerinde negatif kan grubu bulunuyorsa bu durumda negatif olma ihtimali bulunuyor.



Son Güncelleme: 19.11.2020 21:11
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Anahtar Kelimeler:
KanGrupNegatif
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