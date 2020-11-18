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Çocuğunuza pyuncak alırken dikkat edilmesi gereken 10 kural!

Bu yazımızda "Çocuk oyuncağı seçiminde dikkat edilmesi gereken 10 bilgi" hakkında bilgi vereceğiz. Bu oyuncaklar sayesinde çocuklar oyun oynama ve öğrenme imkânı bulmaktadır. Çocukların sağlıklı büyümesi için oyuncak seçimi çok önemlidir.

18 Kasım 2020 Çarşamba 14:02
Çocuğunuza pyuncak alırken dikkat edilmesi gereken 10 kural!
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Oyuncaklar, çocukları eğlendirirken eğitici bir araçtır. Çocuklar için oyuncaklarla oynamak, zihinsel gelişimleri için çok önemlidir. Bu nedenle çocuk oyuncaklarını seçerken çok dikkatli olunmalıdır.

Çocuklara Oyuncak Seçiminde Dikkat Edilmesi Gereken 10 Bilgi Nelerdir?

Çocuklara oyuncaklarını seçerken dikkat edilmesi gereken 10 bilgi aşağıda listelenmiştir;

  • Oyuncağın çocuğa uygun olması
  • Oyuncağın güvenilir firmadan seçilmesi
  • Oyuncağın rahat tutulabilir olması
  • Oyuncağın kolay temizlenebilir olması
  • Oyuncağın doğal boya ile boyanmış olması
  • Oyuncağın belirli büyüklükte olması
  • Oyuncağın tehlikesiz olması
  • Oyuncağın üzerinde yabancı madde olmaması
  • Oyuncağın çocuklara özel yapılmış olması
  • Oyuncağın doğru yerden satın alınması

Çocuklara Oyuncak Seçerken Oyuncağın Çocuğa Uygun Olması

Çocuklar için oyuncak seçerken oyuncakların çocuklar için uygun olmasına dikkat edilmelidir. Çocuklar için oyuncak seçerken ebeveynler yaşlarına, gelişimlerine, ihtiyaçlarına ve yeteneklerine göre seçilmelidir. Aksi takdirde seçilen oyuncak çocuklar için doğru seçim olmayacaktır.

Çocuklara Oyuncak Seçerken Oyuncağın Güvenilir Firmadan Seçilmesi

Çocuklar için oyuncak seçerken güvenilir firmalardan oyuncaklar seçilmelidir. Çocuk oyuncaklarını alırken, tanınmış üreticilerin ürünlerini seçmek gerekir. Güvenilir firmalar, çocuklara zarar vermeyecek ürünler sağlama konusunda dikkatli olmaktadır.

Çocuklara Oyuncak Seçerken Oyuncağın Rahat Tutulabilir Olması

Çocuklar için oyuncak seçerken oyuncağın rahat bir şekilde tutulabilmesine dikkat edilmelidir. Çocukların oyuncaklar üzerinde etkili bir şekilde vakit geçirebilmeleri için önce tam olarak anlayabilmeleri gerekir. Küçük çocuklar için oyuncaklarını rahatça tutabilmesi önem taşımaktadır.

Çocuklara Oyuncak Seçerken Oyuncağın Kolay Temizlenebilir Olması

Çocuklar için oyuncak seçerken oyuncakların kolay temizlenebilir olmasına dikkat edilmelidir. Amaca bağlı olarak oyuncaklar zamanla kirlenebilir. Bu nedenle düzenli olarak temizlenmelidir. Seçilen oyuncağı temizlemek ne kadar kolay olursa o kadar faydalı olur.

Çocuklara Oyuncak Seçerken Oyuncağın Doğal Boya ile Boyanmış Olması

Çocuklar için oyuncak seçerken, oyuncakların doğal boya ile kaplanmış olmasına dikkat edilmelidir. Oyuncaklar, çocukların ilgisini çekecek birçok parlak renk ile hazırlanmıştır. Bu aşamada doğal toksik olmayan boya kullanmak çocuklara zarar gelmesini önleyecektir.

Çocuklara Oyuncak Seçerken Oyuncağın Belirli Büyüklükte Olması


Çocuklar için oyuncak seçerken oyuncakların büyüklüğüne dikkat edilmelidir. Çok küçük parçalar içeren oyuncaklar, çocuklar için ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Bu nedenle, ebeveynler oyuncakları seçtiklerinde, çocuğun boğazından geçemeyecek kadar büyük oyuncakları seçmelidir.

Çocuklara Oyuncak Seçerken Oyuncağın Tehlikesiz Olması

Çocuklar için oyuncak seçerken oyuncağın güvenli olduğuna dikkat edilmelidir. Oyuncakların üzerinde çocuklara zarar verebilecek ipler, kordonlar ve kurdeleler gibi hayati tehlike oluşturan parçalara sahip olmasın.

Çocuklara Oyuncak Seçerken Oyuncağın Üzerinde Yabancı Madde Olmaması

Çocuklar için oyuncak seçerken oyuncakların üzerinde yabancı cisim bulunmadığına dikkat edilmelidir. Bazı oyuncakların metal parçaları, iğneleri, sert ve keskin yabancı cisimleri olabilir. Bu maddeler oyun sırasında çocuklara zarar verir. Dolayısıyla bu tür maddeler içermeyen oyuncakları seçmek doğrudur.

Çocuklara Oyuncak Seçerken Oyuncağın Çocuklara Özel Yapılmış Olması

Çocuk oyuncaklarını seçerken, oyuncakların çocuklar için özel olarak yapıldığına dikkat edilmelidir. Oyuncakların her yaş grubu için özel işlevleri olmalıdır. Öneğin çocuğun yaş grubuna göre farklı işlevlere sahip boya kalemleri hazırlamak daha kullanışlıdır.

Çocuklara Oyuncak Seçerken Oyuncağın Doğru Yerden Satın Alınması

Çocuklar için oyuncak seçerken oyuncakların doğru yerden alınmasına dikkat edilmelidir. Oyuncak satın almak için en iyi yer oyuncak mağazasında sergilenebilir. Oyuncakçı bulunmayan bir yerden alınan bir oyuncağın doğru işleve sahip olduğunu söylemek mümkün değildir.

 

 

 



Son Güncelleme: 18.11.2020 14:02
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