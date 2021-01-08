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Cinsel istismarın çocuklar üzerindeki etkileri nelerdir? Çocuklara cinsel istismara karşı nasıl eğitim verilmeli?

Son zamanlarda sık sık duyulan kadın ve çocukları etkileyen vahşice olaylardan biriside olan cinsel istismarın çocuklar üzerinde ne gibi etkileri olduğunu ve çocuklara cinsel istismara karşı nasıl eğitim verilmesi gerektiğini haberimizde yer verdik.

08 Ocak 2021 Cuma 23:05
Cinsel istismarın çocuklar üzerindeki etkileri nelerdir? Çocuklara cinsel istismara karşı nasıl eğitim verilmeli?
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Son zamanlarda fazlaca ismi duyulan kadın ve çocukları etkileyen vahşice olaylardan biriside cinsel istismardır. Cinsel istismara karşı çocukların kendisini nasıl koruyacağı kesinlikle öğretilmelidir.

Çocuk istismarı dünyanın birçok yerinden maalesef yaşanmaktadır. Bu olay çocukları psikolojik olarak çok derinden etkiliyor.

Cinsel istismarın çocuklar üzerindeki etkileri nelerdir?

Cinsel istismara uğrayan çocuklarda bir takım psikolojik ve fiziksel etkiler ortaya çıkıyor. Bu etkilerin bazıları şu şekilde;

-Korku, depresyon, kızgınlık, düşmanlık, uygun olmayan cinsel davranışlar meydana gelebilir.

-Çocuğun yaşının küçüklüğü, saldırganın yakınlık derecesi, istismarın şiddeti, süresi ve tekrarlayıcı olması ile ruhsal etkilenmenin bu doğrultuda arttığı bilinmektedir.

-Cinsel istismar tanısının erken bir şekilde konulması, çocuğun psikolojik yükünün azalmasını, istismarın sona ermesine ve daha hızlı sosyal desteğin verilmesini sağlayarak ruhsal rahatsızlıkları en az noktaya kadar indirebilecektir..

-Çocukluk da yaşanan cinsel saldırılar daha sonra yetişkin bir bireyde de ruhsal rahatsızlıklara sebep olabilir. Çok görülen zorluklar; uzamış veya karmaşık tipte Travma

-Ardından stres bozukluğu, depresyon, kaygı, yaygın ağrılar, uyuşma, bayılma gibi fiziksel rahatsızlıklar, cinsellik ile alakalı rahatsızlıklar, davranış bozuklukları, alkol ve madde kullanımı olabilir. İstismarın varlığı bu hastalıkların iyileşmesini olumsuz şekilde etkileyebilir.

Çocuklara cinsel istismara karşı nasıl eğitim verilmeli?

Cinsel istismar gibi iğrenç bir olayla çocukların karşılaşmaması için kesinlikle çocuğa ne yapması gerektiğini ve nasıl davranması gerektiğinin eğitimi verilmesi lazım. Bununla ilgili olarak cinsel istismara karşı çocuğa verilmesi gereken bazı eğitimler şöyle;

-Hayır denilmesini ve tepki verilmesi gerektiği öğretilmeli

-Çocuklara mahremiyet eğitimi verilmeli

-Çocuklara kendi bedenleri öğretilmeli ve üzerindeki mahremiyet hakları anlatılmalı

-Çocuklara cinsellik, cinsel organları ile ilgili yaşlarına uygun olarak cinsel eğitim verilmeli

-Çocuklara cinsel istismara uğramaları durumunda nasıl bir tepki vermesi gerektiği, nelerin yapılması gerektiğini ve bu olayla nasıl başa çıkabileceği öğretilmeli.

-Çocuklara mahrem bölgelerinin sağlık sorunlarının dışında hiç bir şekilde hiç kimseye gösterilmemesini ve dokunulmaması öğretilmeli

-Çocuklara yetişkinlerin her davranışının ve isteklerinin doğru olmadığını ve yapılması istenen uygun olmayan isteklerin hiçbir şekilde kabul edilmemesi gerektiğini öğretilmeli.

-Anne babalar çocuklarıyla cinsel organları ile ilgili kesin konuşmalı ve vücudunun sınırlarını öğretmeli.

-Anne babalar çocuklarına aralarında gizli hiçbir şeyin olmamasını kesin olarak söylenmelidir. İstismarcıların en çok kullandığı yöntem çocuklara yaşananların gizli kalması söyleyerek ve kimseye anlatmamalarını söylemeleri olarak ortay çıkar.

-Çocuklara cinsel istismarın dokunulmazlığa karşı bir suç olduğu kesin olarak anlatılmalı.

-Çocuğun cinsel yönden sorularına kesin olarak cevap verip ve bu bilgiler çocuğun yaş grubunu göz önünde alarak yapılmalı.

-Cinsel istismar ile ilgili çocuklara bilgi verilmesi ve kesin olarak bilinçlenmelidir.



Son Güncelleme: 08.01.2021 23:05
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Anahtar Kelimeler:
Cinsel Istismarçocuklar
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