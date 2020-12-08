Çinli marka Sinovac korona virüs aşısı ülkemize geliyor! Aşının ücreti nedir? SGK karşılayacak mı?

Korona virüs için aşı denemeleri son hız devam ederken vatandaşların pek çoğu aşının çıkması halinde, SGK’nın aşıyı karşılayıp karşılamayacağı araştırılıyor.

Çin tarafından üretilen Sinovac isimli korona virüs aşısının Türkiye’ye getirileceği Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından duyurulmuştu. Ülkemize 10 milyon doz kadar alınacak olan aşı ilk olarak sağlık çalışanları ve kronik rahatsızlığa sahip bireylere uygulanacak. Aşının fiyatı ve SGK tarafından karşılanıp karşılanmayacağı da araştırılan konular arasında yer alırken, soruların yanıtları da belli oldu. Ülkemize getirilecek olan Sinovac marka aşı ücretsiz olacak. Diğer korona virüs aşıları için ise ücretlerini ödeyerek yararlanılabilecek.

Tüm Dünya’ya bakıldığında aşı çalışmaları alanında 52 aşı çalışması bulunuyor. Ancak bu çalışmalardan başarılı sonuca ulaşabilen şirketlerin sayısı ise 17. Türkiye’de yürütülen 15 aşı çalışmasının yanı sıra Phizer tarafından üretilen aşının deneme çalışmaları da ülkemizde sürdürülüyor. 500 kişide denenen aşının olumsuz sonucu bulunmuyor.

Çin’den sipariş edilen Sinovac aşısı ise 730 kişide denendi ve daha 12 bin kadar kişide daha denenmesi planlanıyor. İlerleyen aşı çalışmalarında aşıların tam olarak sonuçlarının alınması ise bir yılı daha bulacağı bu süreçte etkilerinin görüleceği tahmin ediliyor.