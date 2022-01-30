Çinko eksikliğinin belirtileri neler?

Beslenme en önemli durumdur vücut sağlığı için. Vücudun gereksinimlerini bazı elementlerden sağlar; vitamin, protein, mineral gibi. Bunların eksikliği ya da fazlalığı vücutta bir takım sıkıntılara neden olabilir. Çinko da güçlü bir bağışıklık sistemi için gerekli bir elementtir.

Son aylarda da duymaya başladığımız bir durumdur çinko eksikliği. Özellikle korona virüs sebebiyle oluşan hastalıkta bunun göstergesidir.

Çinko vücudun hücre onarımında önemli role sahiptir. Bağışıklığı güçlendirir ve sindirimi kolaylaştırıcı etkisi vardır. Uzmanlar tarafından belirlenen durumda da sağlıklı tat ve koku alabilmek için vücudun çinkoya gereksinimi fazladır.

Çinko eksikliği nasıl belli olur?

- Tınaklarda beyaz lekelerin oluşması

- Akne ve cilt sorunları

- Gıda alerjileri

- Sisli beyin

- Saç dökülmesi

- Geçirgen bağırsak

- Sinirsel fonksiyonlarda zayıflık

- Çok sık nezle grip olmak

Çinkonun yararları nelerdir?

- Kadın ve erkek üreme sistemi hakkında gelişm sağlar,

- Bağışıklığı güçlendirir

- Hormonal sağlığı dengeler

- Uyku kalitesini yükseltir

- Ruh sağlığını korur

Çinko eksikliği riski olanlarda ise neler gözlenir?

- Prematüre ya da erken doğum gözlenir

- Çinkodan zengin gıdalarla beslenemeyen çocuklar

- Hamile ve emzirenler

- Damardan beslenenler

- Kronik böbrek rahatsızlığı olanlar

- Katı vejeteryanler

- Ortak hücre anomisi bulunanlar

- Şiddetli ishal olanlar

- 65 yaş üstü yetişkinler

- Anoreksik ve blumik beslenenler ve alkol, diyabet gibi risk taşıyanlarda gözlenir.