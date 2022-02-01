Çinko bulunduran besinler ve faydaları nelerdir? En çok hangi gıdalarda bulunur?

Bağışık yükseltme seçeneklerinden başında gelen çinko hakkında merak edilenler fazlasıyla devamlılığını sürdürüyor. Mineral olarak bilinen çinkoyu daha çok yiyeceklerimizden faydalanabiliyoruz. Vücudumuzun sağlığı için gerekli olan çinko yiyeceklerde yetmediği takdir de takviye besinlerle tamamlıyoruz. Çinkonun fazlasıyla bulunduğu ürünler şöyle;
- Kuzu eti : Vitamin değerleri olarak çok zengin olan uzu eti çinkonun yanı sıra B12, B2, B3, selenyum, fosfor ve demir de içerir.
- Kabak çekirdeği : Faydaları saymakla bitmezken en önemlisi ve bilindik olanı ise kadınlarda menopoz sonrası dönemde ve erkeklerde prostat sağlığını zihinsel sağlık üzerinde ki yararları.
- Kenevir tohumu
- Merada otlayan dana eti : Özellikle mera da otlanması gereken dananın eti yararları fazlasıyla mevcut. Omega 3 yağ asitleri, kalp hastalıkları ve kalp krizi riskini en aza indirmek, kan şekerini düzenli hale sokmak, kas yapımında destek veren yiyecek aynı zaman da konjuge linoleik asite de yer vermekte.
- Nohut: Günlük hayatımız da tüketimi fazla olan yiyecek olan nohut, tüm baklagillerde olduğu gibi bu da sindirim olarak yavaş yapar. İçerisinde fazlasıyla karbonhidrat olmasından dolayı tokluk hissini epeyce götürür.
- Mercimek: içerisinde ki vitaminlerin zenginliği ile bilinen mercime polifenoller ve çişitli mikro besinler bakımından da olukça fazladır.
- Kakao: Bilindiği üzere tatlıların yapımında kullanılan kakaonun da epikateşin ve kateşin gibi antioksidan açısından flavanoid içermekte.
- Kaju: Kuruyemiş çeşitlerinin içinde belki de en yararlısı olan kaju, doymamış yağlar ve protein olarak vücudumuza etkisi çoktur. İçerisinde bulundurduğu çinko ve bakır oranı fazla olan ürün minerallerin düzenli şekilde kalmasına yardımcı oluyor.
- Kefir ve yoğurt: Çinkonun fazlalığı söz konusu olduğundan keçi ve koyun sütü kullanılabilir.
- Lor peyniri: Bu üründe de kullanılan hayvan seçimi çoğunlukla keçidir.
- Mantar: çinkonun faydalarından olan bağışıklık yükseltmek bu üründe de fazlasıyla mevcut. Bağışıklığı yükseltirken inflamasyonu düşürme etkisi vardır.
- Ispanak: günlük hayatımız da sık kullanıldığı bilinen ürün de besin içeriği olarak en zengin üründür.
- Avokado: çinko bakımından fazla olan ve sağlıklı besin olarak bilinir.
- Tavuk: Organik olan yani serbest dolaşan, hormon yüklenmeden sağlıklı beslenen tavuk da çinkonun yanı sıra B12, B1, B6 ve B5 vitaminleri de bulunmakta.
- Badem: Vitaminler bakımından zengin olan badem içeriği çok zengin besindir. E vitamini, manganez, magnezyum ve daha nice mikro besinler bulundurmakta.
Son Güncelleme: 01.02.2022 11:20