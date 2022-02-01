Çinko bulunduran besinler ve faydaları nelerdir? En çok hangi gıdalarda bulunur?

Bu pandemi sürecinde virüse yakalanmamak için bağışıklığı yükseltmek fazlasıyla gündemimizde yer alıyor. Bağışık yükseltmenin en kolay yönlerinden birisi detüketmek. Günlük hayatta yediğimiz birçok yiyecek de bulunan çinko fazlasıyla nohut, mercimek, ıspanak, badem gibi ürünlerde bulunmakta.

Bağışık yükseltme seçeneklerinden başında gelen çinko hakkında merak edilenler fazlasıyla devamlılığını sürdürüyor. Mineral olarak bilinen çinkoyu daha çok yiyeceklerimizden faydalanabiliyoruz. Vücudumuzun sağlığı için gerekli olan çinko yiyeceklerde yetmediği takdir de takviye besinlerle tamamlıyoruz. Çinkonun fazlasıyla bulunduğu ürünler şöyle;