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Çin'in Pudong şehrinde Covid-19 sonrasında SARS paniği!

Geçtiğimiz yıl Çin'in Wuhan eyaletinden dünyaya yayılan ve halen aşısı bulunamayan Covid-19 virüsü sonrasında Çin'de yeni virüs alarmı verildi. Çin'in Pudong şehrinde havalimanı çalışanlarının çoğunda SARS virüsüne yakalandığı belirtilirken binlerce kişi karantinaya alınmak istendi.

22 Kasım 2020 Pazar 22:26
Çin'in Pudong şehrinde Covid-19 sonrasında SARS paniği!
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Çin’den salgın hastalık çıkmaya devam ediyor. Son olarak alınan bilgilere göre Çin’in Şangay Pudong Havalimanında birkaç kargo çalışanında SARS virüsüne rastlanması nedeni ile kırmızı alarm verildi. Alarm sonrasında karantina altına alınmak istenen binlerce kişi kaçmaya çalıştı.


Geçtiğimiz yıl Çin’in Wuhan eyaletinde başlayan Covid-19 salgını etkilerine devam ederken Çin’de kayda alınan görüntüler pek çok kişiyi korkuttu.

Endişe verici görüntüler gündemde

Çin’in Şangay Pudong Havalimanında çalışan kargo personellerinde SARS virüsünün tespit edildi iddiaları sonrasında olay yerine giden sağlık görevlileri ile çalışanlar arasında yaşananlar korkuttu.

Havalimanı yetkilileri kargo çalışanlarında rastlanan virüsün ne olduğu konusunda açıklama yapmazken Çin medyası virüsün SARS virüsü olacağını iddia etti.

 



Son Güncelleme: 22.11.2020 22:26
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Anahtar Kelimeler:
ÇinSarsVirüsAlarmPanik
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