Çin'in Pudong şehrinde Covid-19 sonrasında SARS paniği!

Çin’den salgın hastalık çıkmaya devam ediyor. Son olarak alınan bilgilere göre Çin’in Şangay Pudong Havalimanında birkaç kargo çalışanında SARS virüsüne rastlanması nedeni ile kırmızı alarm verildi. Alarm sonrasında karantina altına alınmak istenen binlerce kişi kaçmaya çalıştı.

Endişe verici görüntüler gündemde

Geçtiğimiz yıl Çin’in Wuhan eyaletinde başlayan Covid-19 salgını etkilerine devam ederken Çin’de kayda alınan görüntüler pek çok kişiyi korkuttu.

Çin’in Şangay Pudong Havalimanında çalışan kargo personellerinde SARS virüsünün tespit edildi iddiaları sonrasında olay yerine giden sağlık görevlileri ile çalışanlar arasında yaşananlar korkuttu.

Havalimanı yetkilileri kargo çalışanlarında rastlanan virüsün ne olduğu konusunda açıklama yapmazken Çin medyası virüsün SARS virüsü olacağını iddia etti.