Çin’in korona aşısı helal mi? haram mı? Diyanet, fetva yayınlayarak son noktayı koydu

Diyanet İşleri Başkanlığı Çin'den getirtilerek Türkiye'de uygulanacak olan Sinovac koronavirüs aşısı için bir fetva yayınladı. Yayınlanan fetvada ise aşı için "Domuz proteini varsa haram mı?" sorusunun yanıtı yer aldı. Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından hazırlanan fetvada "Altenatif bir ilaç/aşı bulunmadığı durumlarda; dinen haram kılınmış bir maddenin tedavide kullanılması caizdir” denildi.

Pandemi kapsamında toplum sağlığını salgın hastalıklara karşı korumada kullanılan aşıların kullanımında herhangi bir sakınca olmadığını ifade eden Diyanet İşleri Başkanlığı, salgın haline gelmiş hastalıkların önüne geçebilmek adına uygulanan aşıların olabileceği değerlendirilen yan etkilerinin, aşı yaptırmadan doğacak olan sakıncalara oranla daha az olduğunun bilim insanları ve uzmanlar tarafından açıklandığını kaydetti.

Bu duruma esas olarak açıklamada, salgın hastalık tedavilerinde helal maddelerden elde edilen altenatif bir ilaç veya aşı olmadığı durumlarda islam âlimleri kanaatlerinin, "Zaruretler yasakları mubah kılar' (Mecelle, md. 21) kuralından hareketle, dinen haram kılınmış bir maddenin tedavide kullanılması caizdir. Nitekim günümüz fetva kuruluşları da bu doğrultuda görüş beyan etmişlerdir" sözleri aktarıldı.