Çin'den getirilen Sinovac aşısının etkisi yüzde 99 olarak kanıtlandı!

Koronavirüs salgınına karşı Çin'de geliştirilen ve Türkiye'ye de ithal edilen SARS CoV-2 İnaktif isimli Sinovac aşısıyla ilgili etkinlik araştırması yapıldı. Manisa, Celal Bayar Üniversitesi'nin tıp fakültesi bölümünde halk sağlığıyla ilgili mikrobiyoloji alanındaki öğretim personeli tarafından yürütülen araştımada Sinovac aşısının bağışıklık yanıtı tarandı. Yapılan çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte ise aşının bağışıklık sistemini yüzde 99 oranında güçlendirdiği ortaya çıkarıldı.

Türkiye'de analiz sonuçları açıklanan ilk kapsamlı araştırma çalışmalarından biri olma özelliğini taşıyan etkinlik oranlı bağışıklık taraması çalışmasında SARS-CoV-2 Spike proteininde koronavirüsün hücrelere bağlandığı bölgeye karşı meydana gelen nötralizan antikorların iki farklı test ile saptandığı belirtildi. Aşılama öncesinde katılımcılarda yapılan antikor testi sonrasında SARS- CoV-2 antikorunun saptanmadığı 1053 kişi kapsama alınmadı. İlk aşıdan en az 28 gün sonra toplam 939 katılımcıdan ve ikinci aşıdan yine 28 gün sonra toplam 771 katılımcıdan alınan özet sonuçlarda ise aşının bağışıklık etkinliğinde yüksek bir rol oynadığı ve yeterli olduğu sonucuna ulaşıldığı ifade edildi.

Sinovac aşısında antikor düzeyi yeterli olan kişilerin koronavirüsten güvenle koruncağı garantisi olmayacağı belirtilen raporda gerekli tedbirlerin taviz verilmeden devam ettirilmesi gerektiği vurgulandı.