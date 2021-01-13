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Çin'den getirilen CoronaVac aşısına acil kullanım onayı çıktı

Çin'den ithal edilen ve tüm testleri tamamlanan CoronaVac aşısı için acil kullanım onayı verildi. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından onaylanan aşının ilk uygulandığı kişi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca oldu.

13 Ocak 2021 Çarşamba 20:18
Çin'den getirilen CoronaVac aşısına acil kullanım onayı çıktı
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Dünya Sağlık Örgütü tarafında bulaşıcı hastalıklara karşı kabul edilen ve daha sonra Sağlık Bakanlığı tarafından Çin'den Türkiye'ye getirilen  CoronaVac aşısı acil kullanım onayını aldı. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafında verilen onay sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, canlı yayında koronavirüs aşısını oldu.

Çin merkezli Sinovac şirketinin geliştirdiği ve tüm analizlerinin yapıldığı CoronaVac aşısı, acil kullanım onayının da tamamlanmasıyla Kovid-19 pandemisi ile mücadele kapsamında kitlesel olarak kullanımına başlanacak. 'Coronavac 600 SU/0.5 ml IM Enjeksiyon Süspansiyon İçeren Flakon' ismi verilen aşı, vatandaşlara daha hızlı erişim sağlayabilmesi için alınan acil kullanım onayıyla birlikte ilk olarak sağlık çalışanlarına uygulanacak. Daha sonra belirlenen kriterlerdeki vatandaşlara sırasıyla yapılması sağlanacak.

Bilimsel verilerin değerlendirildiği ve Türkiye'ye gelen numuneler üzerinde 14 günlük bir laboratuvarlar çalışmaları sonucunda incelenen aşıya onay verilmesinin hemen ardından ilk CoronaVac aşısı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya uygulandı.



Son Güncelleme: 13.01.2021 20:18
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Anahtar Kelimeler:
CoronaVac AşısıAcil Kullanım OnayıKoronavirüs AşısıFahrettin Koca
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