Çin'den getirilen CoronaVac aşısına acil kullanım onayı çıktı

Dünya Sağlık Örgütü tarafında bulaşıcı hastalıklara karşı kabul edilen ve daha sonra Sağlık Bakanlığı tarafından Çin'den Türkiye'ye getirilen CoronaVac aşısı acil kullanım onayını aldı. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafında verilen onay sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, canlı yayında koronavirüs aşısını oldu.
Bilimsel verilerin değerlendirildiği ve Türkiye'ye gelen numuneler üzerinde 14 günlük bir laboratuvarlar çalışmaları sonucunda incelenen aşıya onay verilmesinin hemen ardından ilk CoronaVac aşısı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya uygulandı.
Son Güncelleme: 13.01.2021 20:18