Çin'de Koronavirüs artışıyla 5 günde hastane inşa edildi!

Çin'de Koronavirüs hasta sayısı artışı sebebiyle 5 günde geçici hastane inşa edildi.

Xinhua ajansının haberine göre Pekin'e komşu olan Hıbey Nangogn kentinte 10 Ocak 6 bin 500 odayı kapsayan hastane kompleksi projesi hayata geçirilmeye başlandı.

Koronavirüs salgının hızlıca vaka sayısının ardından 1500 odalı hastane projesinin ilk kısmının işa edilmesi 5 gün sürdü.

Hıbey'in Şıciacuang kentinde de 3 bin odaya sahip hastane inşasına başlandı. Virüslü hasta sayısındaki artış nedeniyle 6 Ocak'ta uygulanan test programında 10 milyon üzeri kişi tes edildi.

Hıbey'de ise 90 kişinin virüslü hasta olduğu belirlendi.

2019 'da Vuhan'da çıkan virüs salgınıyla tıbbi gözlem merkez hastanelerinin adı anılmaya başlanmıştı.Salgının yeni başladığı zamanda Vuhan'da on günde 1500 adet yataklı hastane inşası yapılmıştı.