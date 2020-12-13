Çin aşısının yan etkileri var mı, yan etkileri neler?

Virüsün tekrar artışa geçmesinin ardından tüm dünyanın gözü, aşı çalışmalarına çevrildi. Çalışmalarda son viraja girilirken, birçok ülkeden iyi haberler arka arkasına geldi. Bu ülkelerden bir tanesi de, Türkiye’nin aşı talebinin büyük bir miktarını karşılayacak olan Çin. Bilindiği üzere Türkiye, Çin’in Sinovac şirketiyle 50 milyon doz aşı siparişi konusunda anlaşmıştı.

Brezilya, Endonezya ve Türkiye’de faz-3 deneylerinin yapıldığı Çin aşısı, bu ülkelerde deneylerine devam ediyor. Henüz aşının faz-3 sonuçları açıklanmadı. Ancak deneylerin yapıldığı Endonezya’da aşının %97’ye kadar koruma sağlandığı söylendi.

Türkiye’ye birkaç gün içerisinde gelmesi beklenen aşı, 2 hafta boyunca testlerden geçecek. Güvenilirlik testlerini başarıyla geçmesi haline, Aralık ayının son haftası veya Ocak ayının ilk haftası itibariyle Türkiye’de aşılama başlayacak. İlk olarak sağlık çalışanlarına yapılacak aşı, daha sonra risk gruplarına göre sıralanacak. Peki, Çin aşısı yan etki yapar mı?

Aşının herhangi bir yan etkisi olacak mı?

Aşı şu ana kadar Türkiye’nin de aralarında bulunduğu birkaç ülkede deneylerine devam etti. Birçok gönüllüye yapılan aşı, herhangi bir yan etki belirtisi göstermedi. Konuyla ilgili açıklama yapan uzmanlar, aşı yapılan kişilerde şu ana kadar bir yan etkiye rastlamadıklarını belirttiler.