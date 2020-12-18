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Çin aşısından olan Türk profesör, 21 gün sonra antikor sonucunu paylaştı

Çin'den gelen koronavirüs aşısını gönüllü olarak yaptıran Prof. Dr. Taner Demirer, aşının 21'inci gününden yaptığı antikor sonucunu paylaştı. Sonuçlarının oldukça yüksek çıktığı söyleyen Demierer, aşıya karşı olmamak gerektiğine dikkat çekerek uyarılarda bulundu.

18 Aralık 2020 Cuma 11:26
Çin aşısından olan Türk profesör, 21 gün sonra antikor sonucunu paylaştı
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Çin’den ithal edilen koronavirüs aşısının Faz-3 çalışmalarına gönüllü olarak katılan Prof. Dr. Taner Demirer'e  18 Kasım günü aşı uygulaması yapıldı. Ankara Üniversitesi'nde öğretim üyeliği görevinde bulunan Onkoloji ve Hematoloji Uzmanı Prof. Dr. Taner Demirer Sinovac firmasının geliştirdiği inaktif Kovid-19 aşısının uygulaması yapıldıktan sonra kendisinde antikor meydana geldiğini söyledi. Bu durum karşısında biler aşı karşıtlığı oluşmaması yönünde bilgiler paylaşan Demirer, aşı yaptıracak kişilere de uyarılarda bulundu.

Pandeminin son aermesi için koronavirüs aşısının kesin bir umut olduğunu söyleyen Prof. Dr. Taner Demirer, aşı uygulaması yapıldıktan 21 gün sonra kendi antikor testini kendisinin yaptığını belirterek sonuçlarını paylaştı. Sonuçların oldukça yüksek çıktığını söyleyen Prof. Dr. Demirer, aşı karşıtı olan insanlara karşı bu sonuçları paylaştığı konusuna vurgu yaparak, konuşmasında " Çok şiddetli yayılan, bulaş oranı yüksek bir virüs. O halde böyle bir pandemide herkesin aşılanması lazım. İnsanların sadece yüzde 50'sini aşılarsanız pandemiyi durduramazsınız. O nedenle ben antikor sonucumu özellikle paylaştım sosyal medyada, insanlara motivasyon olsun diye" ifadelerini kullandı.

Bütün dünyada aşı uygulamasının mutlaka yapılması gerektiğini aksi takdirde bu tür pandemilerin önüne geçilemeyeceğini söyleyen Prof. Dr. Taner Demirer, bunun global bir problem olduğunu belirterek mümkün olduğu kadar fazla insanın aşı olması gerektiği ve üretilen aşılara karşı olarak bir görüşe sahip olmamak gerektiğini kaydetti.

Faz-3 çalışmalarını sonuçlarının açıklanmasında önce antikor sonuçlarını sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı için oldukça fazla tepki gördüğünü söyleyen Demirer, gizliği bozduğu yönünde kendisine yapılan eleştirilere şöyle yanıt verdi:

"Ben gizliliği bozmadım Faz-3 çalışmalarını en iyi bilen bilim insanlarından biriyim ve bu çalışmalarda kişi kendisi ile ilgili bir veriyi yan etkisiyle birlikte açıklama hakkı vardır. Aşıyı yönetenler gönüllüler ile ilgili herhangi bir açıklamayı yapamazlar. Dolayısıyla burada çalışmada antikor bakılmadığına göre ben kendi antikorumu bakarak sonuçlarını söylüyorum. Şu kadar etkili demiyorum veya bir doküman ifşa etmiyorum. Niçin yapıyorum bunu? Ülkemizdeki insanları aşıya özendirmek, motive etmek için" 



Son Güncelleme: 18.12.2020 11:26
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Anahtar Kelimeler:
Taner DemirerÇin AşısıAntikor SonucuYan Etkileri
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