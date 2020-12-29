Çin aşısı yarın geliyor

Koronavirüs hastalığının doğduğu ülke olan Çin'den alınan ve hastalık üzerinden etkisi yüzde 95 olan Çin aşılarının yarın ülkemize ulaşacağı bildirildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz gün yapmış odluğu açıklamada Çin aşılarının Pazartasi günü sabah ülkemizde olacağını duyurmuştu fakat son anda yaşanan bir aksilik yüzünden aşıların gelişi ertelenmişti.

Aşıların uçağa yükleneceği Pekin'de gümrükte görülen koronavirüs vakaları sebebiyle yaşanan harerekli dakikalar sonrasında aşıların çıkışı engellenmiş ve önümüzdeki günlerde açıklama yapılacağı belirtilmişti.

Beklenen açıklama bugün geldi ve Çin'den alınan 3 milyon doz aşının 17 konteyner ile yarın sabah İstanbul'da olacağı açıklandı.

İstanbula gelen aşılar incelenmek üzere Ankara'ya sevk edilecek. Aşılar taşıyan uçağın yarın sabah saat 6.10 gibi havalimanına inişi bekleniyor.