Çin aşısı ve Alman aşısı arasında ne fark var? Hangisi güvenilir?

Çin Aşısı Mı, Alman Aşısı Mı? Hangisi Daha Güvenli? Cerrahpaşa Açıklamasında Ne Dedi?

Herkes tarafından merak edilen Çin ve Alman aşılarının hangisi daha güvenilir sorusu tüm dünyada araştırma konusu oldu. Covit-19 salgınının ardından tüm Dünya ülkelerinin yanında yer alan Türkiye’de aşı için çalışmalar yapıyor. Ancak Çin ve Almanya’nın ürettiği aşılar büyük ölçüde ilerleme kaydetti. Hangisinin daha güvenli olup olmadığı araştırılıyor.

Çin aşısı mı, Alman aşısı mı sorularına yanıtlar haberimizde yer almaktadır. Koronavirüse yönelik ülkeler aşı çalışmalarına aralıksız devam ediyorlar. Bu konu hakkında en fazla ilerlemeye sahip olan Çin ve Almanya’nın üretmiş olduğu aşıların güven verip vermediği hakkında Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden beklenen açıklama geldi.

Cerrahpaşa Hangi Aşıya Güvenilir Dedi? Çin Mi? Alman Mı?

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabili Dallı Başkanı Profesör Doktor Fehmi Tabak, Koronavirüs’ün 11 ayda toplamda 1,5 milyon kişinin ölümğne neden olduğunu belirterek, ‘ Sinovac denilen firma uzun yıllardır aşı konusunda deneyimli bir firmadır. Faz 1-2 sonuçlarını yayınladılar. Her iki aşının Faz 3 çalışmalarına biz de dahil olduk ve çok titizlikle sürüyor. Çin’in geliştirdiği inaktif virüs aşısı, 3 ay önce acil kullanım onayı olarak Çin’de 80 bin acil servis çalışanına uygulandı. Bugün etik kurul onayım çıktı, ben de bu aşıdan olacağım. Güvenmesem olmazdım’ açıklamasını yaptı.

Gönüllü Vatandaşlar Aşı Olmaya Başladı Mı?

Geçtiğimiz Eylül ayı Hacettepe Tıp Fakültesinde ilk kez gönüllü olan sağlık çalışanlarına aşı yapılmıştır. Bundan dolayı Türkiye’deki Faz 3 klinik araştırmalarına başlayan Çinli Sinovac Biotech şirketinin geliştirdiği Covit*19 aşısı için vatandaşlar arasından da aşı olamk isteyen gönüllülere de aşı uygulamalarına başlandı. Aşının Türkiye genelinde 24 merkezde, 10 binin üzerinde olacak gönüllüye uygulanacağını belirtti.

Sinovac aşısının uygulandığı merkezlerden biri olan İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesindeki araştırmanın başında gelen Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Fehmi Tabak, ‘ Aşı, Türkiye’de şimdiye kadar yaklaşık olarak 2 bin gönüllü sağlık çalışanlarına uygulandı. Toplam 13 bin kişiye bu aşının yapılması hedeflenmektedir. Bir yada iki ay gibi bir sürede aşı çalışmalarının biterek tamamlanacağını tahmin ediyorum’ diyerek vatandaşları bilgilendirmiştir.

Fehmi Tabak, Toplumun Yarısından Fazlasının Aşılanması Gerektiğini Söyledi!

Fehmi Tabak, bu pandemi seyrini değiştirecek tek şeyin aşı olduğunu söyledi. Yaptığı açıklamada aşı bugün için gellinen noktaya bakıldığı zaman, umutlanmamız için çok neden olduğunu söyledi. Bugün 233 tane aşı çalışmasının dünyada yapıldığını belirtti. Bunlardan 67 tanesinin insanlar ile yapılan yani Faz 1-2 klinik çalışmalarının devam ettiğini, Üç aşının artık gerekli kuruluşlardan onay alarak bütün dünyaya kullanıma sunulacağını söyledi. İlk başvuran şirketler arasında yer alan BioNTech-Pfizer(mRNA) aşısı. Bu aşının Faz 3 çalışmalarına Türkiye’de biz de dahil olduk ve şimdiye kadar 500 gönüllü sağlık çalışanına yapılan aşının ikinci dozlarına yakın bir zamanda başlanacağını belirtti. Bir diğer aşı olan,Faz 3 çalışmasının şu anda Türkiye’de, Brezilya ve Endoneya’da da devam etmekte olan inaktif virüs aşısı olan Çinli Sinovac şirketinin aşısı olduğunu belirtti. Sağlık Bakanlığı’nın gönüllü daveti ile çok fazla sayıda gönüllünün bizim merkezimize başvurduğunu ve İnaktif virüs aşısının çok eski bir yöntem olduğunu söyledi. Eski ama daha güvenilir bir yöntem olduğunu söyleyerek aşamasını anlattı. Aşama şu şekilde, Virüsü üreterek değişik maddeler ya da ısıyla onu inaktif hale getirirek virüsün çoğalmasını ve hasta etme gücünü yok ediyor. Fakat immün sistemini uyarıp antikor oluşturma gücünün çok iyi olduğunu söyledi. Mevcutta bulunan yeni teknolojilerin (mRNA) ya da inaktif aşıların etkinlikleri hemen hemen birbirine benzemektedir. Fiyatları ise aynı şekilde birbirinden çokta farklı olmayacaktır dedi. Fehmi Tabak, Ona göre inaktif aşı veya diğer aşıların bir an önce toplumun yarısından fazlasına aşı yapılması programına başlanması gerektiğini şiddetle vurguladı.

‘Birçok Etik Kuruldan Geçiyor’

Aşıların hangi ülkeden olduğu değil, bilimsel verilerin tartışılması gerektiğini belirten Prof.Dr. Fehmi Tabak, sözlerini şu şekilde devam ettirdi:

‘Acil Kullanım Onayı İle Çin’de 80 Bin Acil Sağlık Çalışanına Aşı Uygulandı’

‘ Tamam tartışalım ama bilimsel verilerle tartışalım. Sinovac firması da uzun yılllardır aşıda deneyimli bir firma. Onların da ciddi klinik araştırma ekipleri var. Faz-3 çalışmalarının kabulünü, yapılan ülkelere bırakmış durumdalar. Çalışma, araştırmanın yürütüleceği merkezlerin etik kurulundan, Sağlık Bakanlığı’nın etik kurulundan onay verildikten sonra yapılıyor ve belli kuralları var. Zaten bu aşının da Faz1*2 sonuçları iyi olunca Faz-3’e geçildi. Araştırmanın temeli aslında Faz-1 ve Faz-2 de bellidir. Orada aşının etkinliği görülür. Yan etkiler görülür. Faz-3’te ise bu etkinliğin doğruluğu daha farklı coğrafi bölgelerde, çok daha fazla sayıda gönüllüde denenir. Daha nadir yan etkinin görülüp görülmeyeceğine bakılır.’ Dedi.

İnaktif virüs aşılarının da pandemiyle mücadele etkin bir rolü olacağına inandığını söyleyen Prof. Dr. Fehmi Tabak, ‘ Bence canlısını (hastalığın kendisini) almaktansa, inaktifini ( virüsü) alıp bir an evvel antikorlarımızı oluşturmanın anlamlı olduğunu düşünüyorum. Sağlık Bakanlığı da gerekli anlaşmaları yapıyor. Bu aşı özel bir izinle acil kullanım onayı alarak Çinde 3 ay önce sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı. Acilde çalışan hekim, hemşire, personellere, toplam 80 bin kişi bu aşıyı oldu. Bu aşıda da tolere edilebilecek, her aşıda görülebilecek ve sadece bir iki gün süren hafif ateş, aşı yerinde ağrı vb gibi yan etkiler görüldü. Acaba uzun vadeli etkileri ne olacak? En çok problem olan konu bu aslında aşılarda. Aslında laboratuvarda, insan çalışmalarından önce yapılan hayvan çalışmaları, iyi kötü bize bazı bilgiler verdi bu aşı çalışmalarında. Biz, bilimsel çalışmalara güvenmek zorundayız. Faz-1 ve Faz-2 de baktığımız zaman, inaktif virüs aşısının yani Çinin aşısının, iki dozdan sonra koruyucu antikorları oluşturduğunu biliyoruz. Şimdi görmemiz gereken sonuç, toplumda plasebo alanlarla aşılanan grup arasındaki hastalık oranı ve bunlar arasında istatistik olarak bir anlam olacak mı? ‘ diyerek aşı hakkında kafalarda dolaşan soru işaretlerine yanıt vermiştir.

‘Belirlenen Kapasitenin Üzerinde Gönüllüler Başvuru Yapıyor’

Sağlık çalışanlarının yanı sıra vatandaşların da gönüllü çağrısı yapılmasının ardından kendi merkezlerine çok fazla kişi tarafından başvuru aldıklarını belirten Prof. Dr. Fehmi Tabak, Bir günde 20 kişinin başvuruya geldiğini belirtti. Gereken testleri ve değerlendirmeleri yaprak aşılamayı gerçekleştirmeye çalıştıklarını belirti. Kapasitenin üstünde başvuruların olduğunu o başvuruların ertesi güne randevularını alındığını söylemiştir. Beklediklerinden daha hızlı bir sürede Faz-3 gönüllü aşılamalarını bitirebileceklerini de belirtti. Bu aşılamaların ardından 500 gönüllünün verilerinin kendilerine çok büyük yol göstereceğini söyledi. Aşı programına başlanması için ille de Faz-3 çalışmalarının 2 yıla kadar uzayan tamamlanma süresinin beklenmesine gerek olmadığını eğer Antikor oluşturulursa, etkinliği tamamlanmışsa gereken yerlerden onay alınarak aşılamanın başlanmasında herhangi bir problem olmayacağını açıkladı.

‘Ben Bu Aşıyı Olacağım, Güvenmeseydim Olmazdım’

Aşı çalışmalarının hızla yapılması zorunda kalındığını fakat Faz 1-2 ve 3 aşamalarının titiz bir şekilde yürütüldüğünü vurgulayan Prof. Dr. Tabak, açıklamasını şöyle bitirdi:

‘Normalde bir aşı çalışmasının bitmesi en az 5-6 yılda olur. Buradan zorunluluktan bu hızla ilerliyor. Ama araştırmaların tüm kurallarına uyularak, baştan savma değil, titizlikle yapıldı bütün dünyada. Hiçbir zaman şöyle düşünmemek gerekiyor; ille ben BioNTech aşısı olursam bu iş sağlam olur, Çin aşısı adı üstünde vs; öyle bir şey yok. Şu andakiş bütün derdimiz, pandeminin bir an evvel kontol altına alınması. Bugün etik kurul onayım çıktı öneğin, bende inaktif virüs aşısından yaptıracağım. Etkinliğine inanmasam, ben de olmam. Şunu da hiç unutmayalım, aşılar çıksa da bu iş birden bitmeyecek. Biz, 2021’i de maskeli ve dikkatli bir şekilde geçirmek durumundayız. Toplumu belli bir oranda aşılamak zorundasınız. Yüzde 10’u aşılayıp bırakırsanız pandemi devam eder. Bir an evvel nüfusun % 50-60’nın aşılanması gerekiyor.’ Diyerek aşılanmaya başlanmasının önemini vurgulayan Tabak, bu konunun bir an önce bitmesine ve insanların rahat bir nefes almaya başlamasına gerekli olduğunu belirtti.