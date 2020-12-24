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Çin aşısı Sinovac Türkiye'ye ne zaman gelecek?

Tüm vatandaşların merakla beklediği covid-19 aşısı ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yaptı. Ülkemize aşı gelecek mi? Aşı ne zaman gelecek? İşte o yapılan açıklamanın detayları...

24 Aralık 2020 Perşembe 22:55
Çin aşısı Sinovac Türkiye'ye ne zaman gelecek?
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Türkiye’ye Aşı Geldi Mi? Sinovac aşısı Türkiye’ye ne zaman gelecek?

Bakan Koca, herkes tarafından merak edilen aşı konusunda açıklama yaptı. Sinovac aşısı ülkemize geldi mi? İşte tüm merak edilenler..

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son Bilim Kurulu toplantısının ardından aşı ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Vatandaşlar tarafından da merakla beklenen aşı ülkemize geldi mi? Detaylar haberimizin devamında..

Aşı Ülkemize Geldi Mi?

Bakan Koca, yaptığı açıklamada aşının kullanılmak için denendiğini ve kullanıacağını söyledi. Aşının virüsle savaşmakta etkli olduğunu ve aşının daha önce de kullanılmış olan inaktif aşı olduğunu vatandaşlara duyurdu. Ülkemize gelecek olan Sinovac aşısının, devam etmekte olan aşı çalışmalarımızı duyurmayacağını da belirten Koca, çalışmaların başarıyla devam ettiğini söyledi.

Aşı Ne Zaman Gelecek?

Bakan Koca, aşının sipariş edildiğini ve siparişlerin 27.12.2020 tarihinde yola çıkacağı müjdesini de vatandaşlara duyurdu.



Son Güncelleme: 24.12.2020 22:55
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Anahtar Kelimeler:
Çin AşısıCovid-19
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