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Çin aşısı CoronaVac'ın etkinlik ve koruma oranları açıklandı!

Çin’in geliştirdiği CoronaVac aşısı faz-3 çalışma verileri açıklandı. Peki Türkiye’de de uygulanan CoronaVac aşının koruması ve etkinliği nasıldır? detaylar haberimizde yer almaktadır.

07 Şubat 2021 Pazar 00:18
Çin aşısı CoronaVac'ın etkinlik ve koruma oranları açıklandı!
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Çin’in biyofarmasötik şirketi Sinovac’ın COVİD-19’a karşı geliştirdiği CoronaVac aşı çalışmalarının faz-3 verileri açıklandı. Ülkemizde yapılan bir araştırmaya göre aşı yan etkiler konusunda olumla sonuçlar vermiştir. Çin şirketinin de açıkladığı son verilere göre hastaneye yatma ve ölümleri engelleme konusunda %100 etkili olan CoronaVac aşısı enfeksiyonu önlemede daha düşük verilere sahiptir. 12 bin 396 kişinin katıldığı denemelerde CoronaVac aşısının enfeksiyonu engelleme başarısı %50,65 olarak, tıbbi tedavi gereken vakaları önlemde etkisi ise %83,7 olarak açıklandı. CoronaVac aşısının etkinliği deneme yapılan ülkelere göre değişiklik göstermektedir. Brezilya ve Endonezya gibi ülkelerin de satın aldığı CoronaVac aşısını Türkiye toplam 50 milyon doz siparişi vermiştir. 

60 yaş ve üstü CoronaVac aşısını gönül rahatlığı ile kullanabilir

Faz-1 ve Faz-2 aşı çalışlarından elde edilen bilgilerin verildiği dünyanın en prestijli tıp dergisi The Lancent’de yayınlanan rapora göre CoronaVac aşısı 60 yaş ve üstü kişilerde ciddi yan etkisi olmadan bağışıklık oluşturmaktadır. Türkiye’de ise Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin CoronaVac aşısının güvenirliliğine dair yaptığı araştırmalara ve araştırma kapsamında 1800 sağlık çalışanın aşı olmasıyla, aşı olan 791 kişiden geri dönüş alan araştırmacılar, 791 sağlık çalışanı içinden 575’inin hiçbir yan etki göstermediğini, 216’sının ise hafif yan etki gösterdiğini tespit etti. Katılımcıların yaş dağılım aralığı 19-65, yaş ortalaması 34,4 olarak açıklanırken, yan etki görülenlerin yüzde 61,9’unun kadın, yüzde 38,1’inin ise erkek olduğu bildirildi.



Son Güncelleme: 07.02.2021 00:18
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Anahtar Kelimeler:
CoronaVac AşısıCoronaVac Aşının Koruması Ve Etkinliği
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