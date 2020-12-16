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Çin aşıları ülkemize ne zaman gelecek? Aşı sevkiyatında Çin prosedürlerinden kaynaklı gecikme

Covid-19 virüsünün tüm dünyayı ele geçirmesiyle birlikte herkes aşının bulunması için büyük çaba harcadı. Virüsün aşısı bulunduktan sonra herkes, aşının ne zaman vurulacağını merak etmeye başladı. Türkiye’ye ise aşı 14 Aralık’ta gelmesi bekleniyordu. Ancak bazı aksaklıklar yüzünden aşının ülkeye gelmesi ertelendi.

16 Aralık 2020 Çarşamba 21:33
Çin aşıları ülkemize ne zaman gelecek? Aşı sevkiyatında Çin prosedürlerinden kaynaklı gecikme
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Türkiye, Çin’den 14 Aralık’ta aşının geleceğini duyurmuştu. Ancak aşılarının Türkiye’ye gelmedi görüldü. Aşılarının gelmemesinin nedeni ise yaşanılan ithalat sorunu oldu.

Koronavirüs ile mücadelede kesin çözüm olarak görülen aşı, Türkiye’ye istenildiği günde gelmedi. Çin’den gelmesi beklenen aşının ilk teslimat tarihi 11 Aralık iken, aşılar beklenilen tarihte gelmedi. Aşıların Çin prosedürüne takıldığı anlaşıldı. Sağlık Bakanlığı, ilk aşıların bir hafta 10 gün içerisinde Türkiye’ye geleceğine dair planlar yaptı.  Çin’den gelecek olan aşılar, Türkiye’ye üç aşamada gelmesi bekleniliyor. Üç milyonluk dozu şimdiden hazır. Ancak Çin’de yaşanılan problemlerden dolayı aşının istenilen tarihte gelemeyeceği Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı.

Çin Dışişleri Bakanlığı aşı hakkında açıklamalarda bulundu. Açıklamada, Türkiye’ye aşı ihracının onay verildiğine dair bilgiler yer aldı.  Çin’deki problemlerin halledilmesiyle birlikte aşının ilk parti ürününün 10 güne kadar Türk Hava Yolları ile getirileceği belirtildi. Gelecek olan aşılar, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ve Halk Sağlığı Merkezleri tarafından kontrol edilecek. Kontroller 14 gün sürecek.

Türkiye’nin, Çin ile olan antlaşmasına göre, ocak sonuna kadar 40 milyon doz aşı daha Türkiye’ye gelecek.  Şubat sonunda ise 10 milyon doz aşı daha gelecek. Bu süreçlerde başka aşılarında gelmesi söylentiler arasında.

                                                                                    



Son Güncelleme: 16.12.2020 21:33
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Anahtar Kelimeler:
AşıÇinTürkiyeCovid-19Sağlık Bakanı
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