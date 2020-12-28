Çin aşıları ne zaman Türkiye'ye geliyor? Hangi gün aşılamaya başlanacak?

Tüm dünyayı saran koronavirüs salgınında aşı çalışmaları devam ediyor. Farklı yerlerden aşı ile ilgili olumlu haberler geliyor. Birçok ülke, farklı aşılardan siparişlerini verdi. Bazı ülkeler aşılamaya bile başladı. Türkiye de aşı ile ilgili iki farklı şirket ile anlaştı. Bunlardan bir tanesi Çin’den gelecek aşı, diğeri ise BionTech-Pfizer aşısı. Çin’den gelecek aşı ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, açıklamalarda bulunmuştu. Koca, Çin’den alınan aşıların bir kısmının pazar gecesi veya pazartesi günü Türkiye’ye geleceğini açıklamıştı. Ancak bu tarih bir kez daha ertelendi. İşte yeni tarih...
Çin aşısı ne zaman gelecek?
Aşı kimlere yapılacak?
Türkiye’de aşılama takvimi daha önce açıklanmıştı. 4 kademede yapılacak olan aşılama, ilk olarak sağlık çalışanlarına yapılacak. Günde ortalama 1.5-2 milyon doz aşının yapılması hedeflenirken, ilk aşamada 9 milyon kişinin aşılanması öngörülüyor.