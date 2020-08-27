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Ciltte oluşan yara ve izleri geçiren en iyi 5 krem önerisi

Ciltte oluşan yaralardan kurtulmak isteyenlere en iyi beş krem! Cilt yaralarına ve izlerine son!

27 Ağustos 2020 Perşembe 17:13
Ciltte oluşan yara ve izleri geçiren en iyi 5 krem önerisi
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Vücudumuzun en hassas olan yerlerinden biri ise cilttir. Çok hassas bir doku olan cilt çok iyi bir şekilde korunmalıdır. Eğer gerektiği kadar iyi koruyamazsak cildimizi, oluşan yaralar korunamama veya yanlış tedavi sonucu leke ya da iz olarak kalacaktır. Bu haberimizde sizlere ciltteki yaralara en çok fayda eden beş krem hakkında bilgi vereceğiz

İnsanlar genelde cildindeki izlerden, yaralardan rahatsız olurlar. Cildinde rahatsız olduğu şeylerden kurtulmak için bir çare ararlar. Sektörde çok fazla krem, cilt yaralarını geçirmek için kullanılır.

Cilt yaralarına en faydalı gelen 5 krem hangileridir?

Ciltteki iz ya da yaraları geçiren 5 kremin isimleri şunlardır;

  • Madecassol Krem
  • Acnelyse Krem
  • Benzamtcin Tropikal Jel
  • Expigment Krem
  • Fito Krem

Madecassol kremi ne işe yarar?


Madecassol kremi, Bayer firması tarafından üretilmektedir. Son dönemde en çok kullanılan krem bu kremdir. Son zamanların gözdesi olan bu krem sadece ciltteki yaraları iyileştirmekle kalmayıp cildi tazeleme özelliğini de taşır. Böyle bir etkisinin olmasını sağlayan şey ise Centella Asiatica bitkisidir.

Acnelyse kremi ne işe yarar?

Acnelyse kremi, Abdi İbrahim firması tarafından üretilmektedir. Bu krem hem cilt yaralarını yok ederken aynı zamanda sivilceleri ortadan kaldırır. Kullanılan ilk zamanlarda suratta kaşınma ve yanma hissi oluşturan Acnelyse kremin aynı zamanda çok keskin bir kokusu vardır. Kremin içeriğinde A vitamini bulunduğu için ciltteki yaraları geçirir.

Benzamycin kremi ne işe yarar?

Ciltteki sorunları hızlıca ortadan kaldırarak diğer kremlerden daha farklıdır. Bunun nedeni çok hızlı bir etki göstermesidir. Bu kremin etkileyen maddesi Benzoil Peroksit ve Aktif Eritromisindir. Kremin özelliği ölü deriyi kaldırmaktır. Böylece cildinizde iz olan yerler düzelecektir.

Expigment kremi ne işe yarar?

Expigment kremi, Orva firması üzerinden üretilmektedir. Bu krem ancak uzman doktorların reçetesi ile satılmaktadır. Kremin özellikleri ise yaraları yok edip bunun yanında cildinizi soyarak yenilemesidir. Kimyasal peeling olarak adlandırılan krem, kullanıldıktan sonra bebek cildi gibi bir görünüm kazandırır.

Fito kremi ne işe yarar?

Fito kremi, Tripharma şirketi üzerinden üretilmektedir. Bu krem aynı anda hem cilt yaralarını hem cilt lekelerini hem de sivilceleri geçirebilmektedir. En etkileyici maddesi Buğday ekstresi olan krem cilt uzmanları tarafından da sıkça önerilmektedir. Eğer cilt problemizin yara ise, yara olan bölgeye 2 defa sürmeniz daha uygun olacaktır. Ameliyat yarası ya da daha derin kesilen bölgelere kremi sürdükten sonra gazlı bez ile kapatılarak uygulanmalıdır. Bu yöntem yaraların geçmesine daha etkili gelecektir.



Son Güncelleme: 27.08.2020 17:13
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