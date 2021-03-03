Cilt Kuruluğu için önemli besin takviyeleri

Bazen doğuştan bazen de sonradan cildimizin migmentasyonu değişerek deformasyona uğrar. Kuru ciltler bu yollardan geçtikten sonra daha da kurur. Bu durum kışın gelmesiyle beraber daha çok artar. Sebebiyse Havadaki nemin azalması, soğuk, rüzgâr ve ısıtıcı kaynakların etkisiyle cildiniz her zaman olduğundan daha çabuk kurur. Eğer belli bir önlem alınmaz ise bu durum farlı boyutlara da ulaşabilir. Ne yazık ki kuru ciltler için ne kadar bakım yapıp düzelmesi için emek sarp etsek de nemi hapsetmekte yetersiz kalmaktadır. Böyle bir durumda beslenme rutininize bazı gıdaları ekleyerek cildin nemini korumasına katkı sağlayabilirsiniz.

Peki nedir bu besinler?

AVAKADO

Cildinizin ihtiyaç duyduğu nemi avokado meyvesinden karşılayabilirsiniz. Avokado bir tropikal iklimi meyvesi olmasına rağmen günümüzde küreselleşme sayesinde ortakuşuğa kadar gelmiştir. İçerisin de bulundurduğu antioksidan tam bir cilt dostu. Beta karoten, folat, omega-3 yağ asitleri, A, C ve E vitaminini de içerir. Yemek dışında son zamanların artan bir cilt bakım maskesi haline de almıştır.

TATLI PATATES

Her evin eksilmez sebzelerinden biri olan ve tüketilmesinin çeşitli durumları bulunan patates A vitamini üretimine yardımcı olan bol miktarda beta karoten içerir. A vitamini, cilt kuruluğu, pullanma, çatlama gibi problemlerin iyileştirilmesinde oldukça katkı sağlar.

DOMATES

Domatesin içinde oldukça likopen bulunmadadır. Likopen dediğimiz bu madde cildin yaşlanmasını geciktiren iyi bir antioksidandır. Bu madde pişmiş domates ürünlerinde ve ambalajmış gıda ürünlerinde daha da çok bulunur. Ayrıca domates sadece cilt sağlığı açısından değil birçok açıdan faydalıdır.

KURUYEMİŞ

Kuruyemişin isminde kuru kelimesinin bulunduğuna aldanmayın. Kuru bir yiyecek biçimi olmasına rağmen cilt kuruluğuna iyi gelen yiyecekler arasında yer alır. Fındık, kabak çekirdeği, badem, ceviz gibi kuruyemişler, Omega-3 yağ asitlerini, A, B ve E vitaminlerini, tekli doymamış yağları, mineralleri ve antioksidanları içerisinde barındıran güçlü gıdalardır.

ISPANAK

Pek çoğumuzun hoşlanmadığı ıspanak kalsiyum, magnezyum, folik asit, çinko, demir, A, B, C ve K vitaminleri içerir. Ve bu durum kurumuş, döküntülü ve tahriş olmuş cilt tabakasının yenilenmesini sağlar.

BALIK

Balık Omega-3 yağ asitleri bakımından zengin içeriğe sahiptir. Hep hafızaya yada vücuda iyi gelmesinin yanı sıra düzenli tüketim sağlandığında kuru ciltler için birer faydadır. Ciltteki nemin muhafaza edilmesini, iltihabın azaltılmasını sağlar.

ZEYTİNYAĞI

Zeytinyağının binlerce faydalarından biridir cildin kuruluğuna iyi gelmesi. İçerdiği E vitamini cildi güneş hasarlarından korur, yara oluşumunu önler ve cildi nemlendirir.

SU İÇEREN SEBZE VE MEYVELER

Kuruluğun en büyük yanlarından birisi suyu az tüketmemizdir. Evet, zaman zaman su tüketimini unutabilir fakat içeriğinde bol su içeren sebze ve meyveler sayesinde buna engel olabiliriz. Bunlar; salatalık, çilek, nar, kabak, ananas gibi gıdalardır.

YUMURTA

Uzmanlar her gün bir yumurta tüketin diye boşuna demiyor. A, D ve E vitaminleri, Omega-3 ve Omega-6 yağ asitleri, protein ve folat içerir. Yumurta beyazı, iyi bir kolajen kaynağıdır. Kolajen cildin yenilenmesi ve dokuların iyileşmesinde önemli katkı maddesidir.

KETEN TOHUMU

Ülke olarak çok ürettiğimiz fakat kullanım açısından geride kaldığımız keten tohumu Omega-3 ve Omega-6 yağ asitleri, fitoöstrojen, protein içerir. Ayrıca düzenli tüketimde Cildin nemini korumaya ve pürüzsüz bir görünüm kazanmasını sağlar.