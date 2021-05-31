Cilt kanserine karşı ayna muayenesi önerisi!

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Murat Borlu melanom (deri kanseri) konusunda farkındalık oluşturmak için önemli bir etkinliğe değindi.

Vatandaşlara ‘melanom tarama günü’ gerçekleştirmeleri sayesinde vücutta oluşabilecek deri kanserinin önüne geçilmesinin önemine değindi.

Cilt kanseri büyük bir cilt kanseri olduğunu söyleyen Borlu, "Deride renk veren hücrelerden kaynaklanan, normal deriden veya benlerden oluşabilen, oldukça hızlı yayılan ve yaşamı kısa sürede sonlandırabilen kötü bir kanser çeşididir.” dedi.





Ben gibi görüldüğünü söyleyen Borlu, hem kadınlarda hem de erkeklerde sıkça rastlanan bir durum olduğunu söyleyen Prof. Dr. benlerin ilk başta önemsenmediğini fakat daha sonra öldürücü etki bıraktığını açıkladı.

Vücutta sonradan çıkan benleri kontrol edilmesinin önemi hakkında konuşan Doktor Borlu, "Erken yakalanıldığında küçük bir cerrahi işlemle bile son derece kolay ve basit bir şekilde tedavi edilirken, geç dönemlerde maalesef tedavi mümkün değil. Genellikle ağrı ve kanama gibi sıkıntılar oluşturmuyor.” ifadelerini kullandı.

Vücutta cilt kanserinin olup olmadığını kişinin kendisinin de fark edilebileceğini söyleyen Borlu, çok bene sahip kişilerinde doktora başvurması gerektiğini söyledi.

Daha çok ileri yaşlarda görülen bu hastalık, yüksek dozda güneş ışığının riskli olduğunu açıkladı. Borlu: “Açık tenli olmak, güneşe maruz kalmak, özellikle çocuk yaşta güneş yanığı oluşup oluşmaması, ailede deri kanseri olup olmaması, birtakım genetik hastalıklara sahip olunup olunmaması gibi birçok faktör var ama inkâr edilemeyen bir şey var, yüksek dozda güneş ışığına maruz kalmak.” ifadelerine değinirken kişilerin dikkat etmesini gerekli güneş ışığının görülmesinin ardından kendisini korumaya altına alınmasını söyledi. 11.00 be 15.00 arası güneş tam tepede yer alırken bu saatler tehlikeli saatler olarak bilinmektedir. Dermatologlar ise bu saatler aralığında kişilerin güneş ışığına maruz kalmaması için önemli uyarılarda bulunuyor.