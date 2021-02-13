İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Uzay programına katılacak Türk astronotlarda aranılan özellikler!
Son Dakika
Uzay programına katılacak Türk astronotlarda...
Çift maskenin virüse karşı daha korunaklı olduğu ortaya çıktı
Çift maskenin virüse karşı daha...
Marketlerde sigara ve elektronik ürünlerine satış yasağı geliyor!
Son Dakika
Marketlerde sigara ve elektronik ürünlerine...
Denizli'de kent müzesi kuruluyor
Denizli'de kent müzesi kuruluyor

Cilt bakımı için evde yapılabilecek doğal maskeler ve yapılışları 2021

Basına yansıdığı anda büyük ilgi gören Cilt bakımı için evde yapılabilecek doğal maskeler ve yapılışları ile ilgili olarak yeni gelişmeler anbean gündeme gelmeye devam etmekte. Siz de 13 Şubat 2021 Cumartesi tarihli haberimizi inceleyerek hakkında merak ettiğiniz ayrıntıları okuyabilirsiniz.

13 Şubat 2021 Cumartesi 13:49
Cilt bakımı için evde yapılabilecek doğal maskeler ve yapılışları 2021
Takip Et:

Cilt bakımı için birçok kozmetik mağazasında hazır maskeler satılmaktadır. Bu maskeler maddi açıdan kişileri büyük bir problem içine sokabilmektedir. Bu yüzden kişiler maliyetli hazır maskeleri satın almak yerine cilt bakımlarında evdeki ürünlerin kullanılması tavsiye edilmektedir. Oldukça kolay bir şekilde ev koşullarında yapılabilen 5 maske tarifi ile cilt bakımı yapılabilmekte…

Bal ve Badem Maskesi

Bal ve badem maskesi cildin gözeneklerinin temizlenmesini sağlamaktadır. Maskenin hazırlanmasında bir çorba kaşığı bal, 3 tane badem ve 1 çay kaşığı limon suyu kullanılmaktadır. Bu malzemelerin karıştırılarak bir püre haline getirilmesi ve cilde uygulanması gerekmektedir. Öncelikle bademlerin ezilmesi sonrasında balla karıştırılması ve limon suyunun eklenmesi yeterli olmaktadır. 15 dakika boyunca cilde uygulanması sonrasında ılık su ile temizlenmesi gerekmektedir.

Salatalık Maskesi

Salatalık maskesi nemlendirici etkili olarak kullanılmaktadır. Cilt üzerinde düzenli olarak kullanılabilmektedir. Ferahlatıcı ve nemlendirici bir etki bırakan bu maskenin hazırlanması da oldukça kolay olmaktadır. 1 salatalığın soyularak dilimlenmesi sonrasında 2 dilimin gözler için ayrılması ve kalan dilimlerin macun kıvamına gelene kadar ezilmesi gerekmektedir. Kıvam tutturulduktan sonra 15 dakika yüze uygulanmalı sonrasında soğuk su ile yıkanmalıdır.

Yumurta ve Bal Maskesi

Yumurta ve bal maskesi kırışıklıkları gidermekte etkili bir şekilde kullanılmaktadır. En iyi cilt bakım malzemelerinden olan bal ve yumurta oldukça kolay bir şekilde hazırlanabilmektedir. Aşağıdaki kısımda hazırlanma aşaması detaylı olarak sıralanmıştır.

  • Yumurtanın akı ayrılarak bal ile karıştırılmalıdır.
  • Daha sonra bu karışıma limon suyu eklenmelidir.
  • Ardından hazır olarak tutulan maske parmaklar aracılığıyla dairesel hareketler ile iyice sürülmelidir.
  • Sürülen maskenin etki edebilmesi için 20 dakika beklenmelidir.
  • Maske temizliğinin ise diğer maskelerden farklı olarak yağsız sütle yapılması gerekmektedir.

Limon Maskesi

Limon maskesi sivile giderici olarak kullanılmaktadır. Aynı zamanda akne problemi olan içinde önerilmektedir. Limon maskesi bir çorba kaşığı bal ve aynı ölçüde limonla yapılmaktadır. İki malzemenin harmanlanması sonrasında yüzü sürülmesi ve 20 dakika beklenmesi gerekmektedir. Ardından güneşe çıkarak maden suyu ile yıkanması gerekmektedir.

Yoğurt ve Rezene Maskesi

Bu maske ise yoğurt, rezene tohumu ve rezene yaprakları ile yapılmaktadır. Kırışıklıkları gidermek adına kullanılan bu maske malzemelerin karıştırılması ve 20 dakika beklenmesi sonrasında ılık su ile durulanmalıdır. Malzemelerin homojen bir şekilde kullanılması büyük önem arz etmektedir. Aksi taktirde istenen kıvam elde edilemeyecek ve yapılan karışım olması gerektiği gibi yüzde durmayacaktır. Siz de evinizde rahatlıkla bulabileceğiniz bu malzemeler ile maskelerini hazırlayabilir ve uygulayabilirsiniz.



Son Güncelleme: 13.02.2021 13:49
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aşı tablosu güncellendi! Türkiye'de aşı olan kişi sayısı kaç oldu?
Aşı tablosu güncellendi! Türkiye'de aşı olan kişi sayısı kaç oldu?
65 yaş ve 60 yaş vatandaşların aşılamaları bugün başladı! Aşı randevusu nasıl alınır?
65 yaş ve 60 yaş vatandaşların aşılamaları bugün başladı! Aşı randevusu nasıl alınır?
Türkiye'den KKTC'ye 40 bin doz Sinovac aşısı
Türkiye'den KKTC'ye 40 bin doz Sinovac aşısı
Çorum'da kan bağışçılarına madalya verildi
Çorum'da kan bağışçılarına madalya verildi
Sağlık çalışanlarına ikinci doz, 70 yaş üstüne ilk doz aşı uygulamasına başlandı!
Sağlık çalışanlarına ikinci doz, 70 yaş üstüne ilk doz aşı uygulamasına başlandı!
Covid-19'un yeni belirtileri ortaya çıktı!
Covid-19'un yeni belirtileri ortaya çıktı!

Popüler Haberler

Evde bakım maaşı alma kriterleri nelerdir? Evde bakım maaşı almak için kişi başına düşen gelir 2021
Süper emeklilik sisteminde emekli nasıl olunur? Süper emeklilik hangi parti zamanında çıktı?
İntibak zammından kimler faydalanacak? İntibak zammından faydalanmak için şartlar neler?
Emekliye seyyanen zam verilecek mi? Şubat 2021 Emekliye seyyanen zam konusunda son gelişmeler ne?
Cilt bakımı için evde yapılabilecek doğal maskeler ve yapılışları 2021
En dikkat çekici kadın saç stilleri 2021
Peşinatsız konut kredisi veren bankalar hangileridir? 2021 Peşinatsız ev satın alma şartları
Yıpranmış ve cansız saçlara evde uygulanabilecek maskeler ve tarifleri 2021
Kanal 7 Güz Masalı tekrar bölümleri ne zaman, saat kaçta yayınlanıyor?
Kömür yardımı için gerekli şartlar nelerdir? 2021 kömür yardımı nereden alınır?
İBB Beyaz Masa Whatsapp ihbar şikayet ve iletişim hattı
Emekli vatandaşa müjde! 3 maaş birden alabilirsiniz
26 Şubat 2020 Çarşamba fındık fiyatları ne kadar? Fındık bugün kaç TL? İl İl Ticaret Borsası ve TMO güncel fındık fiyatları son durumu
Müge Anlı İbrahim Paksoy'a ne oldu, bulundu mu?
Tv8 Ailecek Şanslıyız yarışması ne zaman başlayacak? Yarışma formatı ne?
SGK e-Bildirge şifre onayı yaptığınız halde şifre oluşmadı ne yapabilirim? 2021
Diyetisyen maaşları ne kadar? 2021 yılı güncel maaş bilgileri ve görevleri
Fazlası Zarar sunucusu kimdir? Ezgi Sertel kaç yaşında? nerelidir?
Fizyoterapist ne kadar maaş alır? 2021 Fizyoterapist kamu ve özel sektör maaşları
SGK askerlik borçlanması nedir, kimler askerlik borçlanmasından faydalanabilir? 2021 Askerlik borçlanması başvuru detayları
SGK ölüm yardımı almak için kimler başvuruda bulunabilir? 2021 SGK ölüm yardımı başvuru şartları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.