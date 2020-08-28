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Cilt bakımı için evde yapılabilecek doğal maskeler ve yapılışları 2020

Cilt bakımı için evde yapılabilecek doğal maskeler ve yapılışları hakkında okurlarımız tarafından merak edilen birçok sıcak gelişme gündeme gelmeye devam ediyor. Bu sıcak gelişmelere yer verdiğimiz 28.08.2020 tarihli haberimizi okuyarak, tüm ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

28 Ağustos 2020 Cuma 02:16
Cilt bakımı için evde yapılabilecek doğal maskeler ve yapılışları 2020
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Cilt bakımı için birçok kozmetik mağazasında hazır maskeler satılmaktadır. Bu maskeler maddi açıdan kişileri büyük bir problem içine sokabilmektedir. Bu yüzden kişiler maliyetli hazır maskeleri satın almak yerine cilt bakımlarında evdeki ürünlerin kullanılması tavsiye edilmektedir. Oldukça kolay bir şekilde ev koşullarında yapılabilen 5 maske tarifi ile cilt bakımı yapılabilmekte…

Bal ve Badem Maskesi

Bal ve badem maskesi cildin gözeneklerinin temizlenmesini sağlamaktadır. Maskenin hazırlanmasında bir çorba kaşığı bal, 3 tane badem ve 1 çay kaşığı limon suyu kullanılmaktadır. Bu malzemelerin karıştırılarak bir püre haline getirilmesi ve cilde uygulanması gerekmektedir. Öncelikle bademlerin ezilmesi sonrasında balla karıştırılması ve limon suyunun eklenmesi yeterli olmaktadır. 15 dakika boyunca cilde uygulanması sonrasında ılık su ile temizlenmesi gerekmektedir.

Salatalık Maskesi


Salatalık maskesi nemlendirici etkili olarak kullanılmaktadır. Cilt üzerinde düzenli olarak kullanılabilmektedir. Ferahlatıcı ve nemlendirici bir etki bırakan bu maskenin hazırlanması da oldukça kolay olmaktadır. 1 salatalığın soyularak dilimlenmesi sonrasında 2 dilimin gözler için ayrılması ve kalan dilimlerin macun kıvamına gelene kadar ezilmesi gerekmektedir. Kıvam tutturulduktan sonra 15 dakika yüze uygulanmalı sonrasında soğuk su ile yıkanmalıdır.

Yumurta ve Bal Maskesi

Yumurta ve bal maskesi kırışıklıkları gidermekte etkili bir şekilde kullanılmaktadır. En iyi cilt bakım malzemelerinden olan bal ve yumurta oldukça kolay bir şekilde hazırlanabilmektedir. Aşağıdaki kısımda hazırlanma aşaması detaylı olarak sıralanmıştır.

  • Yumurtanın akı ayrılarak bal ile karıştırılmalıdır.
  • Daha sonra bu karışıma limon suyu eklenmelidir.
  • Ardından hazır olarak tutulan maske parmaklar aracılığıyla dairesel hareketler ile iyice sürülmelidir.
  • Sürülen maskenin etki edebilmesi için 20 dakika beklenmelidir.
  • Maske temizliğinin ise diğer maskelerden farklı olarak yağsız sütle yapılması gerekmektedir.

Limon Maskesi

Limon maskesi sivile giderici olarak kullanılmaktadır. Aynı zamanda akne problemi olan içinde önerilmektedir. Limon maskesi bir çorba kaşığı bal ve aynı ölçüde limonla yapılmaktadır. İki malzemenin harmanlanması sonrasında yüzü sürülmesi ve 20 dakika beklenmesi gerekmektedir. Ardından güneşe çıkarak maden suyu ile yıkanması gerekmektedir.

Yoğurt ve Rezene Maskesi

Bu maske ise yoğurt, rezene tohumu ve rezene yaprakları ile yapılmaktadır. Kırışıklıkları gidermek adına kullanılan bu maske malzemelerin karıştırılması ve 20 dakika beklenmesi sonrasında ılık su ile durulanmalıdır. Malzemelerin homojen bir şekilde kullanılması büyük önem arz etmektedir. Aksi taktirde istenen kıvam elde edilemeyecek ve yapılan karışım olması gerektiği gibi yüzde durmayacaktır. Siz de evinizde rahatlıkla bulabileceğiniz bu malzemeler ile maskelerini hazırlayabilir ve uygulayabilirsiniz.



Son Güncelleme: 28.08.2020 02:16
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