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Cildi yağlı olan kişiler ne yemeli? Uzmanlardan cildi yağlı olan kişilere uyarı geldi

Uzmanlardan cildi yağlı olan kişilere önemli bir uyarı geldi. Doktorlar cildi yağlı olan kişilerin yemeleri gereken besinleri açıkladı. Peki cildi yağlı olan kişiler ne yemeli? İşte konuyla ilgili merak edilenler...

13 Aralık 2021 Pazartesi 01:16
Cildi yağlı olan kişiler ne yemeli? Uzmanlardan cildi yağlı olan kişilere uyarı geldi
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Endüstriyel gıdalar, aşırı bir şekilde nemlendirici ürünler kullanmak, mevsim şartları gibi unsurlar insanların cildinin yağlanmasına neden olabiliyor. Konu hakkında uzman olan doktorlar ise cildi yağlı olan kişilere önemli uyarılarda bulundu ve bu kişilerin yemeleri gereken besinleri açıkladı. Peki cildi yağlı olanlar ne yemeli?

Cildi Yağlı Olanlar Ne Yemeli?

Uzmanlara göre yanlış beslenme şekilleri cildin yağlanmasının birinci sebebi. Bu nedenle A,C ve E vitaminlerinin alınması ile bol su tüketilmesi, kişilerin yağlı ciltlerden kurtulmalarını sağlayacak. Özellikle halk dilinde ‘’yeşillik’’ adı verilen marul, lahana, ıspanak gibi sebzelerin tüketimi cildin genç kalmasına yardımcı oluyor.

Günümüzdeki endüstriyel ürünler ise uzmanlara göre cildin en büyük düşmanı konumunda. Buna göre sivilceler, yağlanma, siyah noktalar gibi cilt sorunlarının birincil suçluları cips, çikolata, kola, gazoz gibi ürünler.

 


Son Güncelleme: 13.12.2021 01:16
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