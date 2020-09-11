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CHP'de Covid-19 vakaları bir bir açıklanıyor!

Son dönem içinde artan koronavirüs vakaları içinde bazı siyasi isimler de yer alıyor. CHP içerisinde de pek çok Covid-19 vakası tespit edildiği belirtiliyor. Son olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da test sonucu açıklandı…

11 Eylül 2020 Cuma 11:26
CHP'de Covid-19 vakaları bir bir açıklanıyor!
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CHP, parti içinde tespit edilen Covid-19 vakalarını bir bir açıklamaya devam ediyor. Şimdiye kadar CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na oldukça yakın olan pek çok kişinin Covid-19 virüsü salgınına yakalandığı açıklandı.

Faik Öztrak Sosyal Medyadan Açıkladı

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında, yaptırdığı Covid-19 testi sonucunun pozitif çıktığını duyurdu. Birkaç hafta evden çalışacağını ve yakın zamanda kendisiyle maskesiz temas edenlerin de test yaptırması gerektiğini belirtti.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun Avukatı Celal Çelik de Pozitif


CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik’in de yaptırdığı Covid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi. Çelik Twitter’dan yaptığı açıklamasında kendisiyle temas edenlerin test yaptırmasını istedi.

Danışmanı da Koronavirüse Yakalandı

Kılıçdaroğlu’nun en yakınında bulunan isimlerden bir diğeri olan danışmanı Recep Cengiz de virüse yakalandı. Yaptırdığı test pozitif çıkan Cengiz genel durumunun iyi olduğunu açıkladı. Genel merkezde son 1 hafta içinde Covid-19 testi pozitif çıkan 4. İsim olan Recep Cengiz ile birlikte Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel’in de virüsü kaptığı belirtildi.

 



Son Güncelleme: 11.09.2020 11:26
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Anahtar Kelimeler:
Covid-19KoronavirüsPandemiCHP
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