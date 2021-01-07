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Chapler Sendromu hastalığının tedavisini bulan Türk doktora tıp dünyasından övgü

Chaple sendromunun tedavisini bulan Türk doktor Prof. Dr. Ahmet Oğuzhan Özen, adından söz ettirmeye devam ediyor. Dünya çapında yakaladığı başarılarıyla sıkça adından söz ettirmeyi başarmış olan Özen, Chaple sendromu tedavisi hakkında açıklamalarda bulundu. Hastalık hakkında bilgi veren Özen, bu başarısıyla tıp dünyasına adını altın harflerle yazdırdı.

07 Ocak 2021 Perşembe 19:33
Chapler Sendromu hastalığının tedavisini bulan Türk doktora tıp dünyasından övgü
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Esasında çocukluk çağında yaşanan bir hastalık olan CHAPLE sendromu daha bebeklik çağındaylen ortaya çıkabilmektedir. Tedavisinin doğru yapılmamasıyla beraber ölümcül sonuçları getiren bu hastalığa Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Alerji İmmunoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Oğuzhan Özen ve ekibi, 2017 tarihinde tıp dünyasında bir ilk olarak kesin tedavi yöntemini buldu. Özen ile ekip arkadaşları tarihe adını yazdırdı. Özen ve ekip arkadaşları CHAPLE sendromuna ilişkin yazdıkları son makale, tıp alanının önemli dergilerinden ‘Nature İmmunology’ Ocak 2021 sayısında adından söz ettirdi. Prof. Dr. Ahmet Oğuzhan Özen, CHAPLE hastalığı teşhisi ve buldukları tedavinin ne olduğunu açıkladı.

Yaptığı başarılı işlerden sonra adını tıp dünyasına yazdırmayı başaran Prof Dr. Ahmet Oğuzhan Özen, Chaple Sendromu tedavisini bularak farkındalık yaratmak istediğini ve çalışmalarına devam ederek hastalığı olan insanlara umut olmaya devam etmek istediğini aktardı. Tedavi hakkında bilgilere de yer veren başarılı doktor Özen, bu konu hakkında herkesin dikkat etmesi gerektiğini ve aşırı hassasiyet göstermesi gerektiğini belirtti. Süreçle ilgili de açıklamalarda bulunarak bu hastalığa sahip olan kişilerin ne yapması gerektiğini en ince ayrıntısına kadar anlattı. Bu sendromun kalıtsal bir hastalık olduğunu vurgulayan Özen, hastalığın 450 üzeri çeşidinin olduğunu söyleyerek bağışıklık sisteminin önemine vurgu yaptı. 

Bu hastalığın 450’den fazla çeşidi var, Chaple da bir tanesi

Kalıtsal olan hastalık türlerinin yüzlerce çeşidi olduğunu dile getiren Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Alerji İmmunoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Oğuzhan Özen, hastalığın hakkında, şu ifadelere yer verdi:

“Chaple hastalığı bir kalıtsal bağışıklık sistemi hastalığı. Bu hastalığın 450’den fazla çeşidi var ve CHAPLE hastalığı onlardan bir tanesi. Kompleman sistemi dediğimiz bir bağışıklık elemanı yetersiz çalıştığı için vücudumuz kendisine zarar veriyor. Bu doğuştan gelen bir hastalık. Zaman içerisinde bulgular gelişebiliyor. Yeni doğan döneminde ortaya çıkabileceği gibi daha ilerleyen yaşlarda da bulgular ortaya çıkabilir. Bu çocukların en fazla yakındığı şikayetler bağırsak yakınmaları, kusma, ishal, karın ağrıları, bağırsak bozuklukları olduğu için büyümeleri duraksayabiliyor. Büyüyemiyor, gelişemiyorlar. Mineral ve vitamin eksiklikleri ortaya çıkıyor. Kansızlık ortaya çıkıyor. Bu çocuklar albümin eksikliği nedeniyle gözlerinde bacaklarında, kollarında şişlikler nedeniyle hastaneye başvuruyorlar. Bu çocuklara albümin dediğimiz bir tedavi uyguluyoruz. Hastalık genelde ilerleyen yaşlarda daha ağır bir hal alıyor. Küçük çocuklarda daha çok büyüme geriliği, ishal gibi olurken büyük çocuklarda damar tıkanıklıkları, bağırsak tıkanıklıkları, cerrahi gerektiren şiddetli bağırsak düğümlenmeleri de görebiliyoruz.”

Prof. Dr. Ahmet Oğuzhan Özen, tedavi sürecinin ikiye ayrıldığını ve 2017 yılında bu hastalığın tanısını ilk defa koyduklarını açıkladı. İlk tanısını koydukları hastaların yıllarca izledikleri hastalar olduklarını ve tanısını koyduktan sonra da tedavisinin komple değiştiğini belirtti. Önceden nedenini bilmedikleri için bu hastalara sanki diğer hastalıklardan edindikleri bilgileri kullanarak tedavi etmeye çalıştıklarını ancak bu bir nevi ampirik bir yaklaşım olduğunu ve çokta  etkili olmadığını vurguladı. Vitamin eksikliği olduğundan dolayı vitamin takviyesi yaptıklarını, kansızlık olduğu içinde demir ilacı verdiklerini vurguladı. 2017 yılından sonra olayın renginin tamamen değiştiğini belirterek nedenini şu şekilde açıkladı "Çünkü elimizde artık bir molekül vardı ve neyin bozuk olduğunu çok hassas bir şekilde öğrenmiş olduk. Mevcut ilaçlar içerisinde bu çocuklar için yararlı olabilecek bir molekül var mı, diye bir arayışa girdik. Kompleman sistemi etkilendiği için onu durdurucu bir ilaç elimizde vardı. Başka hastalıkların tedavisinde başarıyla kullanıyordu. İlk başta bu çocukların hücrelerinde test etmek istedik. Sonuçlar çok başarılı ve yüz güldürücüydü. Moden tıbbın  çare bulamadığını göz önünde bulundurarak bu hastalarda bu eculizumab molekülünü denemeye karar verdik. Yıllar boyu hastanede yatışa ihtiyaç duyan hastalarda sonuçlar ilk günden itibaren yüz güldürücüydü. Çocuklar tamamen sağlığına kavuşabiliyorlardı. Gözlemimizi daha da genişleterek daha farklı ailelerde daha farklı hastalarda bunu test etmeye karar verdik. Günümüze kadar 18 hastayı tedavi ettik. Başarımızın yüzde yüz olduğunu söylemem gerekir.”

Prof. Dr. Özen, kendilerinin ulusal ve uluslararası ağların bir parçası olduklarını ve merkezlerinin Türkiye’de ve diğer civar ülkelerde bir referans merkezi olduğunu açıkladı. Kalıtsal bağışıklık hastalıklarının nedenini anlayabilmek için sofistike bazı metotlar kullanarak bu kapsamda ilk tanı koydukları hastaların kendi hastaları olduklarını belirtti. Uzun yıllar süren ve çok karmaşık metotlar uygulanan bir ekip çalışması. 40’tan fazla araştırıcı, bütün kıtalardan araştırıcıların katıldığı uluslararası bir çalışma ve Marmara Üniversitesi'nin bunlara öncülük ettiğini vurguladı. kendisinin bizzat laboratuvar ortamında bu deneylerin bir çoğunu gerçekleştirdiğini ve kendi hastalarında bu molekülleri çözdükten sonra elllerinde bir tanı olduğunu konusuna da vurgu yaptı . Gerek teşhis sürecinde gerek tedavinin geliştirilmesi sürecinde Amerika, Avrupa, Türkiye ve Türkiye’nin pek çok üniversitesi bir arada çalıştıklarını. bir ekip ruhuyla çalıştıklarını ve pek çok üniversitenin hocalarının gördükleri olguları birlikte müzakere ederek tanı ve tedavi konusunda birlikte kararlar aldığını ifade etti. Bu başarının ardından çok kuvvetli bir işbirliğinin yattığını söyledi.

“Farkındalığa dikkat çekmek istiyorum”

CHAPLE sendromu tedavisi hakkında bilgi veren makalenin, tıp alanında önemli bir yere sahip olan ‘Nature İmmunology’ dergisinde bulunduğunu aktaran Özen sözlerine şu şekilde devam etti:

“Biz makalemiz yayınlandıktan sonra pek çok farklı uluslararası kongrelerde konuşmalar için davet edildik. Konferanslarda bilgilerimiz paylaştık. Ekip olarak bu hastalığın farklı özelliklerini çalıştığımız pek çok çalışma ulusal ve uluslararası olarak tebliğlere sunuldu ve ödüllere layık görüldü. Yeni yayınlanan makalemiz çok yüksek prestijli bir dergide kabul gördü. Yaklaşık 8 yıldır bu hastalık üzerine çalışıyoruz. Ben farkındalığa dikkat çekmek istiyorum. Ülkemizde akraba evliliklerinin sık olması nedeniyle özellikle bağışıklık hastalıkları çok sık. Bunlara tek tek baktığımızda çok dikkat çekmiyor olabilir ama toplam olarak baktığımızda neredeyse her 10 insandan birinin nadir hastalıklara sahip olduğunu görüyoruz. Özellikle çocukları etkileyen bu nadir hastalıklar doğru bir şekilde tanı ve tedavi sürecine girmezse gerek hastaların kendileri gerekse aileleri çok olumsuz süreçlerden geçiyorlar.”

                                          



Son Güncelleme: 07.01.2021 19:33
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TürkDoktorAhmetOğuzhanözenChaplerSendromHastaTedavi
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