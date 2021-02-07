Cennet hurmasında hangi vitaminler vardır, faydaları nelerdir?

Trabzon hurması olarak da bilinen, Çin ve Japonya'da çokca yetişen cennet hurması ülkemizde Karadeniz Bölgesinde yetişmektedir. Cennet hurması vitamin ve minareler bakımından zengindir bu yüzden birçok hastalığa karşı korumaktadır.

Cennet hurması içinde bulunan vitaminler

Vitamin ve minareler bakımından oldukça zengin olan cennet hurmasında şu vitaminler bulunmaktadır:

-A, C, B1, B2 ve B3 vitamini

-Karbonhidrat

-Fosfor

-Protein

-Kalsiyum

-Demir

-Sodyum

-Selüloz

-Potasyum

-Magnezyum

Cennet hurmasının faydaları

-Cennet hurması içinde bulunduğu antioksidanlar sayesinde kanseri önler ve kanserli hücreler ile savaşır.

-Cennet hurmasında bulunan C vitamini sayesinde bağışıklık sistemini uyarır, güçlendirir, viral ve mantar enfeksiyonu oluşumunu engeller.

-Cennet hurması lif kaynağı olduğundan dolayı sindirime yardımcı olur ve obezite ile mücadele eder. Kilo vermede de etkilidir. Trabzon hurması lif oranı sayesinde kalp sağlığını korur.

-Cennet hurması içerisinde bulundurduğu antioksidanlar sayesinde tümörlerin büyümelerini azaltır ve olan tümörlerin küçülmesini sağlar. Trabzon hurması tümör oluşumunu da engeller.

-Cennet hurması içinde bulunan A vitamini, beta karoyen, lutien ve likopen sayesinde yaşlanmayı geciktirir ve yaşlılık lekelerini önler.

-Cennet hurması içinde bulunan B vitamini sayesinde göz sağlığını korur ve sarı nokta hastalığı, katarakt ile gece körlüğünü azaltmaktadır.

-Cennet hurması içinde bulunan potasyum sayesinde kan akışının hızlanmasını sağlar ve vücuttaki tansiyona bağlı gerilimi azaltır. Cennet hurması kalp hastalıklarının ortaya çıkmasını da engeller. Hipertansiyona iyi gelir.

-Cennet hurması yeni kırmızı kan hücrelerinin oluşmasında etkilidir. Cennet hurması yaraların kolay onarılması ve hücresel büyümeyi arttırır.

-Cennet hurması metabolizmayı hızlandırır, enerji seviyesini arttırır ve hızlı kilo verdirir.

-Cennet hurması anti-hemorajik özelliği sayesinde hemoroit yaralarının kolayca iyileşmesini sağlar, kanamaları önler.

-Cennet hurması lif bakımından zengin olduğu için kan şekerini düzenler bu yüzden şeker hastalığına faydalıdır.

-Cennet hurması içinde bulunan antioksidanlar sayesinde karaciğeri temizler, toksit maddelerin etkisini azaltır ve hücrelerin hasar görmesini engeller.

-Cennet hurması enerji verir, yorgunluk ve stresin giderilmesinde yardımcıdır.

-Cennet hurması içinde bulunan antioksidanlar sayesinde vücudun savunma sistemini güçlendirir ve C vitamini yönünden oldukça zengindir.

-Cennet hurması içerisinde bulunan bakır sayesinde savunma mekanizmasını geliştirir ve sindirim sistemini destekler.

-Cennet hurması içerisinde bulunan lif sayesinde mide ve bağırsaklarda oluşabilecek iltihabı engeller.

Cennet hurmasını tüketme yolları

Meyve olarak yenilebilen cennet hurması farklı besin kaynakları ile de tüketilebilir. Cennet hurması dilimlenerek salatalara katılabilir veya yoğurt ile yulaf ezmesinin içerisine eklenebilir. Kek veya ekmek karışımlarına da ilave edilebilen cennet hurması meyve salatası ve dilimlenip kurutulduktan sonra meyve kurusu olarak ta tüketilebilir. Cennet hurması tavuk, et veya ızgarada pişmiş et peynir ile beraber tüketilebilir. Cennet hurması dondurularak smoothie olarak da yapılabilir.