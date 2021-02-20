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Canan Karatay ne doktorudur? Canan Karatay kaç yaşında, nereli? Canan Karatay hakkında bilgiler

Bu haberimizde Sağlıklı yaşam programlarında yaptığı sağlık analizleri ve daha sonrasında keşfettiği Karatay diyetiyle televizyonlarda ve sosyal medya ünlenen Prof. Dr. Canan Karatay’ı yakından tanıyalım. Canan Karatay kimdir? Kaç yaşındadır? Ve daha fazlası…

20 Şubat 2021 Cumartesi 19:13
Canan Karatay ne doktorudur? Canan Karatay kaç yaşında, nereli? Canan Karatay hakkında bilgiler
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CANAN Karatay kaç yaşındadır ve nerelidir?

Canan Karatay Elâzığlı’dır. 2 Mart 1943 dünyaya gelmiştir. İstanbul da Amerikan Kız Lisesi 1961 mezunudur. 1967 Yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olup doktor olmuştur. Eşi akademisyen Ali Karatay’ dır. Evliliklerinden bir çocukları vardır.

CANAN Karatay ne doktorudur?

Prof. Dr. Canan Karatay uzmanlık alanı Kalp ve İç Hastalıklarıdır. Bu alanda kendini geliştirmiştir. Akademik anlamda da başarılara imza atarak bir dönem İstanbul Bilim Üniversitesi'nin rektörlüğünü üstlenmiştir

1972 yılındaysa İstanbul Üniversitesi Tedavi Kliniği’nde iç hastalıkları uzmanlık eğitimini üstün olarak tamamlamış ve uzman doktor olmuştur. Ardından İngiliz hükümeti bursu ile Liverpool Regional Cardiac Center’da kardiyoloji alanında uzmanlık eğitimine başlamıştır.

Türkiye’de bir ilki gerçekleştirmiş olan Karatay, 1974-1976 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Tedavi Kliniği’nde baş asistan olarak görev yapmış ve kalıcı ve geçici kalp pili implantasyonu tekniğini keşfederek ilklerinden birine adım atmıştır. Ardından bir başka ilki olan Koroner Yoğun Bakım’da ‘'Vena Subklavya Ponksiyon’' tekniğini yerleştirerek tıp dünyasında ismini duyurmuştur.

Karatay diyeti

İç hastalıklarda diyetin önemliliğine vurgu yaparak Türkiye şartlarına göre kendi ismini verdiği “Karatay” diyetini keşfetmiştir. Bu diyetin eksiksiz bir şekilde uygulandığında yüzde yüz başarı elde etti gözle görülür sonuçlarla destelenmiştir.

Karatay, diyet kitabında hem zayıflama konusunda doğru bilinen yanlışları anlatmış hem de yukarıda saydığımız kronik hastalıklardan korunmanın basit formülünü açıklamıştır.

Canan Karatay’ın yazdığı kitapları

Karatay Diyet

Karatay Diyetiyle Yaşam Boyu Sağlık

Karatay Mutfağı

Karatay Diyetiyle Obezite ve Diyabete Çözüm Var!

Karatay Diyetiyle Beslenme Tuzaklarından Kurtuluş Rehberi



Son Güncelleme: 20.02.2021 19:13
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CanankaratayDoktorKarataydiyetiSağlıkDiyet
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