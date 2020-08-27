C Vitamini eksikliğinde vücutta görülen değişimler ve çözümleri

C Vitamini Eksikliğinin Belirtileri ve Çözümü

C vitamini eksikliği şikayetleri genellikle ciltte ve saçlarda kuruluk, eklem ağrısı, diş minesi zayıflamasından kaynaklı olmaktadır. Bu şikayetlerinizden C vitamini içeren doğal kaynaklarda çözüm bulabilirsiniz.

C Vitamini Eksikliğinde Ciltte Kabarma

Yeterli düzeyde C vitamini alınmadığı taktirde ciltte görülecek olan kabarmalar hakkında bilgiler şu şekildedir:

Cilt için gerekli olan kolajen seviyesinde söz sahibi olan C vitamini gerekli düzeyde alınmadığı takdirde ise ciltte kabarmaların görülmesi kaçınılmaz olmaktadır.

seviyesinde söz sahibi olan C vitamini gerekli düzeyde alınmadığı takdirde ise ciltte kabarmaların görülmesi kaçınılmaz olmaktadır. Yeterli miktarda C vitamini takviye edilmemesi dahilinde saç, eklem, kan damarları ve kemikler için lazım olan kolajen vücuda yetersiz gelecektir ve yüzde, saç derisinde, kol ve bacaklarda kabarmalar görülecektir.

Bu kabarmaları engellemek için ise C vitamini fazla olan meyve ve sebzeleri ağırlıklı tüketmek faydalı olacaktır.

C Vitamini Eksikliği ve Spiral Kıl Oluşumu

Yeterli düzeyde C vitamini alınmadığı taktirde ciltte görülecek olan spiral kıl oluşumu hakkında bilgiler şu şekildedir:

C vitamini eksik alınırsa, vücutta çıkan kılların kıvrılmış şekilde uzayarak sarmal şeklini aldığı görülmektedir.

C vitamini eksikliğinden dolayı protein eksikliğine maruz kalan kıllar zamanla ilerleyerek kıl dönmelerine sebep olmaktadır.

Size ilerde kıl dönmesi gibi büyük sorun yaşatacak olan C vitamini eksikliğini gidermenin yolu kolayca pazarlarda bulabileceğiniz, C vitamini açısından zengin olan portakal, domates, limon gibi meyvelerin tüketiminden geçmektedir.

C Vitamini Eksikliğinde Kırmızı Saç Kökleri

Yeterli düzeyde C vitamini alınmadığı taktirde ciltte görülecek olan kırmızı saç kökleri hakkında bilgiler şu şekildedir:

İnsan bünyesinde besin ve kan dengesini elinde tutan çokça damar bulunmaktadır. C vitamini eksik alındığında bu damarlar kırılgan hale gelmektedir.

C vitamini yetersizliğinde kolayca kırılan bu damarlar, saçımızın kökünde parlak ve kırmızı lekelere bürünür.

C Vitamini Eksikliğinde Kuru Cilt

Sağlığımız ve dış görünümümüzü tehdit eden bu durumu C vitamini içeren besinlerden tüketerek önüne geçmemiz mümkün.

C vitamini eksikliği cilde temas eden sigara dumanı, güneş ışığı gibi cildimize zarar verecek olan etkilerden koruyamayacak hale gelir.

C vitamini eksikliğinde vücut yeterli olacak olan kolajen miktarını sağlayamaz ve ciltte kuruluk meydana gelir. Kişinin genç görünümünü bozar ve ciltteki nem oranında azalmaya uğrayarak ciltteki nem oranını düşürür.

Yeterli düzeyde C vitamini alınmadığı taktirde ciltte oluşacak kuruluk hakkında bilgiler şu şekildedir:

Cildin kurumasını engellemek için C vitamininin zenginlik açısından en yüksek değere sahip olan portakal, bezelye gibi besinlerin tüketilmesi tercih edilir.

C Vitamini Eksikliğinde İyileşmeyen Yaralar

Yeterli düzeyde C vitamini alınmadığı taktirde ciltte iyileşmeyen yaralar hakkında bilgiler şu şekildedir:

C vitamini eksikliği görülen kişilerin vücudunda yara oluştuğu takdirde kolajen eksikliğinden dolayı kapanması uzun sürmektedir. Bu sürecin uzun sürmesi de kişide kan kaybı ya da enfeksiyon kapma ihtimalini arttırmaktadır.

İyileşmesi zor olan bu yaraların önüne geçilmesi için mutlaka C vitamini takviyesi yapılmaktadır. Bu durumda tüketilmesi gereken besinlerin arasında C vitamini değeri yüksek olan yeşil ve kırmızı renkli meyve ve sebzelerin bolca tüketilmesi gereklidir.

C Vitamini Bulunan Besinler

C vitamini içeren besinler:

Domates, bezelye, limon,

Greyfurt, mango, kanabahar,

Brüksel lahanası, maydanoz, ananas,

Brokoli, portakal, papaya, çilek,

Kırmız biber, Frenk üzümü, yeşilbiber, kivi

Yukarıda belirtmiş olduğumuz C vitamini değeri yüksek olan meyve ve sebzelerin tüketimi dahilinde kişilerin bu hastalıkların önüne geçeceği kesin olacaktır.