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Burun tıkanıklığı ve nezle yaşıyorsanız dikkat! Salgın semptomları değişti..

Koronavirüs salgınında yeni semptomların ortaya çıktı. Burun tıkanıklığı ve nezle belirtilerinin hem mutant virüste hem de pandeminin seyrinde yeni semptomlar olduğu saptandı.

06 Nisan 2021 Salı 10:55
Burun tıkanıklığı ve nezle yaşıyorsanız dikkat! Salgın semptomları değişti..
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Bahar aylarının gelmesiyle birlikte koronavirüs pandemisinin de seyrinin değiştiği görüldü. Son günlerde hastanelere yapılan başvurularda, hastaların burun tıkanıklığı ve nezle belirtileri ile geldikleri belirtildi.

Öksürük ve ateşle birlikte görülen koronavirüsün semptomlarına burunda tıkanma ve nezle belirtileri de eklendi. Son günlerde hastanelere yapılan başvurular ile ilgili yapılan değerlendirmelerde hem mutant virüsünün hem de pandemi sürecinin genel seyrinde değişiklikler olduğu saptandı.

KORONAVİRÜS SALGININDA SEMPTOM DEĞİŞİKLİKLERİ GÖRÜLDÜ

Koronavirüs salgınıyla mücadelede virüsün seyri ve bulaş durumuyla araştırma yapan uzmanlar, vaka sayılarında meydana gelen yükselişlerin daha da devam edeceği öngörüsünde bulunuyorlar. Bilim Kurulu tarafından yapılan son değerlendirmelerde ise 2 veya 3 hafta içerisinde virüsün platoya ulaşılabileceği belirtilirken Ramazan ayı içinde koronavirüs tedbirleri ve orucun etkisiyle toplumsal hareketliliklerin yavaşlayacağı yönünde bir görüşleri var.

Bu kapsamda son günlerde hastanelere yapılan burun tıkanıklığı ve nezle gibi benzeri belirtilerle başvuruların çoğaldığı ve  kişilerin önem vermediği bunlar gibi birçok semptomun kovid belirtileri olarak çok önemli sinyaller içerebildiği ifade edildi. Vakalarda görülen semptomların değiştiği yönünde yapılan açıklamada hastane ve kliniklerde vatandaşların genel olarak hapşırma, burun akıntı ve tıkanıklığı gibi sorunlarla geldiği ve test sonuçlarının pozitif yönde çıktığı belirtiliyor.

 



Son Güncelleme: 06.04.2021 10:55
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Anahtar Kelimeler:
Burun TıkanıklığıNezleKoronavirüs BelirtileriYeni Semptomlar
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