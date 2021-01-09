Burun estetiği ile birlikte burun eti ve burun tıkanıklığı ameliyatları yapılabilir mi? Burun Estetiğinde merak ettikleriniz

Estetik operasyonlar günümüzde çok sık tercih edilmeye başlanır bir hal aldı. Özellikle de kadın ve erkekler tarafından tercih edilen burun estetiği yüz hatlarımızda en çok dikkat çeken bunun yamukluğu, büyüklüğü ya da genişliği gibi sorunlardan dolayı daha hoş bir görüntü oluşması için tercih edilmektedir. Peki bu burun estetiğinin yararları ve zararları konusunda merak ettikleriniz var ise haberimizde bulabilirsiniz.

Hepinizin en çok merak ettiği sorulardan biri burun estetiği yaptırmanın güvenilir olup olmamasıdır. Burun estetiği yaptırdığınız durumda yüz hatlarınızda bir iz oluşmasını istemediğinizden tedirgin oluyorsunuz elbette. Açık burun estetiği ve kapalı burun estetiği ile iki yöntemle estetik yaptırabilirsiniz. Açık burun estetiğinde bunun deliklerinden kesi ile yapılan operasyon olarak tanımlanıyor ve küçük bir ameliyat izi olabilir. Kapalı burun estetiğinde ameliyat izi olmadan yapılan estetiktir.

Burun estetiğinin avantajları ve dezavantajları

Burun şeklinizden şikayetçi iseniz ve daha güzel bir görünüm elde etmek için burun estetiği yaptırıyorsanız sizin için avantajları; güzel bir görünüme sahip olmanızı sağlar burun estetiği, eğer solunum yolunuzda bir sıkıntı var ise solunum yolu sıkıntılarını yok eder ve daha güzel bir burun ile özgüveninizin artmasına yardımcı olur. Burun estetiği avantajlarının yanı sıra dezavantajları da oluyor elbette bu dezavantajlar ise; ameliyat sebebi ile risk oluşturabilir ve iç kanama tehlikesi olabilmektedir. Bazılarında alerjik reaksiyonlara sebep olabilir. Kişiye göre ameliyat bölgesinde uyuşukluğa ve halsizliğe neden olabilir aynı zamanda enfeksiyon oluşabilir.

Burun estetiği neden tercih edilmektedir?

Yaş sınırı burun estetiğini etkiler mi?

Sıklıkla tercih edilen burun estetiği çoğu zaman yüzümüzdeki görsel rahatlıktan dolayı tercih edilmektedir. Bunun yanı sıra sağlık sorunları nedeni ile de yapılabilmektedir. Ağırlıklı olarak tercih sebebi burun şeklinin ve yapısının beğenilmediği durumlarda ve karşı taraftan alınan darbe sonucunda burunda oluşan hasarlardan dolayı tercih edilmektedir.

Burun estetiği yaptırmak için kemik gelişiminizin gelişmiş olması gerekmektedir. Yaş sınırlaması belli kriterlere göre uygulanmaktadır. Bu sebeple yaş sınırından önce kemik gelişimi öncelikler arasında oluyor. Burun estetiği için anestezinin vereceği zarardan dolayı çok önerilmemektedir burun estetiği.

Kadın ve erkekler için burun estetiğinin farkı nedir?

Erkekler ve kadınlar tarafından tercih edilen burun estetiğinde fark elbette vardır. Bu farkın en temel sebebi erkek ve kadınların burun yapılarının birbirinden farklı olmasıdır. Erkeklerde burun yapısında açı 90 derece ile bilinirken bu açı kadınlarda daha fazladır. Bu sebeple estetik olan kadınlarda burunları kalkık olması gerekmektedir.

Burun estetiği ile birlikte burun eti ve burun tıkanıklığı ameliyatları yapılabilir mi?

Nefes almanızı engelleyen ya da burun etindeki tıkanıklık sebebi ile oluşan sağlık sorunlarında ameliyat ile bunu düzeltmeniz gerekecektir. Burun estetiği yaptırmak istediğiniz zamanda burun eti ve tıkanıklığı sorununuzu da düzeltebiliyorsunuz. doktorunuza yaşadığınız sıkıntıları belirtirseniz estetik sırasında düzeltecektir.

