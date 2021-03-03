Burçlara göre diyet! Burçlara göre hazırlanan besin listesi

Astronomik olarak yer alan 12 burç genel olarak yıldız haritası adı verilmektedir. Takım yıldızlarını inceleyen astroloji, insanlarla arasındaki bağı ve ilişkiyi çözmeye yardımcı olur. Hangi burç hangi besinden faydalanmalı, hangi burçların ne tür vitaminlere ihtiyacı var? Bu yazımızda sizlere burçlara göre diyet listesi sunacağız
Koç burcu
Koç burcu olan kişiler genellikle kilo problemiyle karşı karşıya kalmamaktadır. Fakat dönemsel kilo almaları elbette mümkündür. Koç burcu özellikle C vitamininden faydalanmalıdır. Koç burcu diyetinde özellikle tüketilmesi gereken besinler şu şekilde yer almaktadır;
Kuşbunu
Greyfurt
Ananas
Portakal
Elma
Yeşil sebzeler
Kırmızı biber
Elma
Turp
Lahana
Et ürünleri
Balık
Boğa Burcu
Boğa burçları genellikle iştahlı burçlar arasında yer almaktadır. Çok kolay kilo almaya meyilli olan burçlar bu sayede yağlanma sorunları ile karşı karşıya kalmaktadır. Boğa burcu için öncelikle sodyum sülfat tuzu kullanımı önemlidir. Bu tuz türü vücudun su dengesini ayarlar ve daha sağlıklı bir yaşamı hedefler. Boğa burcu için kullanılması gereken besinler şu şekilde yer almaktadır;
Ispanak
Deniz ürünleri
Badem
Üzüm
Mısır
Bamya
Ananas
İkizler Burcu
İkizler burcu, kişileri genellikle sindirim sisteminde herhangi bir sorunla karşılaşmamaktadır. Hareketli ve enerji dolu ikizler bu sayede çok fazla kilo problemi yaşamaz. İkizler burcu için kullanılması gereken maddeler arasında potasyum klorür yer almaktadır. Bu madde ile kan sulanır ve pıhtılaşma engellenir. İkizler burcuna sahip kişiler şu şekilde beslenebilir;
Yoğurt
Ceviz
Badem
Brokoli
Kırmızı et
Yumurta sarısı
Balık
Süt
Yengeç Burcu
Yengeç burçları çoğunlukla mide problemleri yaşamaktadır. Özellikle üzgün oldukları zaman bu durumlarını yemek yiyerek geçirmeyi seven yengeç burçları kilo problemi yaşayan en fazla burçlar arasında yer alır. Yengeç burçları genellikle şu besinleri tüketmesi gerekmektedir;
Salatalık
Roka
Yumurta sarısı
Çavdar
Aslan Burcu
Aslan burçları Zodyak gurmesi olarak bilinmektedir. Burca sahip olan kişiler en çok magnezyum tüketmeleri gerekir. Magnezyum kemik ve sindirim sistemi için oldukça önemli maddeler arasında yer alır. Aslan burcunun tüketmesi gereken besinler;
Çavdar
Kereviz
Elma
İncir
Şeftali
Limon
Muz
Balık
Başak Burcu
Başak burçları, daha çok bağırsak ve sindirim problemi yaşayan insanlar arasında yer alır. Stresli ve gergin zamanlarda rahatsızlıkları çok artan başak burçları, madde potasyum sülfat kullanmaktadır. Kaya tuzu kullanmaları gereken burçlar şekilde sıralanır;
Peynir
Zeytin
Limon
Süt ürünleri
Esmer pirinç
Dana eti
Terazi Burcu
Terazi burçlarına sahip olan kişiler çoğunlukla metabolizması yavaş olan kişiler arasında yer alır. Sinirlendikleri anlarda acıkan burçlar sodyum sülfat kullanmaları gerekir. Terazi burçlarının tüketilmesi gereken besinler;
Baklagiller
Soğan
Et
Kestane
Havuç
Tereyağı
Sarımsak
Akrep Burcu
Akrep burcu insanlar, kilo problemlerini daha ileri yaşlarda yaşamaya başlamaktadır. Akrep burçları beslenmesi dikkat etmelidir. Akrep burcunun tüketmesi gereken besinler;
Siyah üzüm
Kayısı
Portakal
Erik
Biber
Mayısdanoz
Balık
Lifli sebzeler
Yay Burcu
Yay burçları genel olarak kalça ve bacak bölgesinden kilo almaktadırlar. Yağlanma sorununu çok fazla yaşayan burçların dikkat etmesi gereken besinler;
Yağsız dana eti
Karaciğer
Tahıllı ekmek
Taze meyve
Oğlak Burcu
Oğlak burcu kilo problemi en az yaşayan burçlar arasında yer alır. İskelet ve kemik yapısı güçlü olan burçlar yediklerine dikkat ettikleri için kilo problemi ile karşı karşıya kalmazlar. Kalsiyum maddesini daha çok kullanması gereken burcun özellikle şu besinleri tüketmesi gerekmektedir;
Lahana
Kereviz
Yağsız dana eti
İnek sütü
Peynir
Buğday
İncir
Kova Burcu
Kova burçları düzenli egzersiz yapmazlarsa oldukça kilo almaya meyilli burçlar arasında yer almaktadır. Vücutları için gerekli olan maddeler arasında yer alan sodyumdur. Kaya tuzu kullanması gereken burç özellikle şu besinleri tüketmektedir;
Turp
Ispanak
Semizotu
Lahana
Marul
Mercimek
Elma
Şeftali
Balık Burcu
Balık burçları genel olarak yemek yemeyi seven insanlar arasında yer alır. Balık burçları bu besinleri tüketirse daha sağlıklı bir vücuda sahip olabilirler.
Peynir
Yeşil yapraklı sebzeler
Badem
Ciğer
Baklagiller