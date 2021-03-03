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Burçlara göre diyet! Burçlara göre hazırlanan besin listesi

İnsanların doğduğu ay baz alınarak hangi burç olduğunu belirlenmektedir. İnsanların burçlarına göre birçok özelliği değişirken besinlerde bu durumdan etkilenmektedir. Hangi burç hangi besinden faydalanmalı? Bu yazımızda sizlere burçlara göre diyet listesi sunacağız

03 Mart 2021 Çarşamba 00:18
Burçlara göre diyet! Burçlara göre hazırlanan besin listesi
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Astronomik olarak yer alan 12 burç genel olarak yıldız haritası adı verilmektedir. Takım yıldızlarını inceleyen astroloji, insanlarla arasındaki bağı ve ilişkiyi çözmeye yardımcı olur. Hangi burç hangi besinden faydalanmalı, hangi burçların ne tür vitaminlere ihtiyacı var? Bu yazımızda sizlere burçlara göre diyet listesi sunacağız

Koç burcu

 Koç burcu olan kişiler genellikle kilo problemiyle karşı karşıya kalmamaktadır. Fakat dönemsel kilo almaları elbette mümkündür. Koç burcu özellikle C vitamininden faydalanmalıdır. Koç burcu diyetinde özellikle tüketilmesi gereken besinler şu şekilde yer almaktadır;

Kuşbunu

Greyfurt

Ananas

Portakal

Elma

Yeşil sebzeler

Kırmızı biber

Elma

Turp

Lahana

Et ürünleri

Balık

Boğa Burcu

Boğa burçları genellikle iştahlı burçlar arasında yer almaktadır. Çok kolay kilo almaya meyilli olan burçlar bu sayede yağlanma sorunları ile karşı karşıya kalmaktadır. Boğa burcu için öncelikle sodyum sülfat tuzu kullanımı önemlidir. Bu tuz türü vücudun su dengesini ayarlar ve daha sağlıklı bir yaşamı hedefler. Boğa burcu için kullanılması gereken besinler şu şekilde yer almaktadır;

Ispanak

Deniz ürünleri

Badem

Üzüm

Mısır

Bamya

Ananas

İkizler Burcu

İkizler burcu, kişileri genellikle sindirim sisteminde herhangi bir sorunla karşılaşmamaktadır. Hareketli ve enerji dolu ikizler bu sayede çok fazla kilo problemi yaşamaz. İkizler burcu için kullanılması gereken maddeler arasında potasyum klorür yer almaktadır. Bu madde ile kan sulanır ve pıhtılaşma engellenir. İkizler burcuna sahip kişiler şu şekilde beslenebilir;

Yoğurt

Ceviz

Badem

Brokoli

Kırmızı et

Yumurta sarısı

Balık

Süt

Yengeç Burcu

Yengeç burçları çoğunlukla mide problemleri yaşamaktadır. Özellikle üzgün oldukları zaman bu durumlarını yemek yiyerek geçirmeyi seven yengeç burçları kilo problemi yaşayan en fazla burçlar arasında yer alır. Yengeç burçları genellikle şu besinleri tüketmesi gerekmektedir;

Salatalık

Roka

Yumurta sarısı

Çavdar

Aslan Burcu

Aslan burçları Zodyak gurmesi olarak bilinmektedir. Burca sahip olan kişiler en çok magnezyum tüketmeleri gerekir. Magnezyum kemik ve sindirim sistemi için oldukça önemli maddeler arasında yer alır. Aslan burcunun tüketmesi gereken besinler;

Çavdar

Kereviz

Elma

İncir

Şeftali

Limon

Muz

Balık

Başak Burcu

Başak burçları, daha çok bağırsak ve sindirim problemi yaşayan insanlar arasında yer alır. Stresli ve gergin zamanlarda rahatsızlıkları çok artan başak burçları, madde potasyum sülfat kullanmaktadır. Kaya tuzu kullanmaları gereken burçlar şekilde sıralanır;

Peynir

Zeytin

Limon

Yağsız yoğurt

Süt ürünleri

Esmer pirinç

Dana eti

Terazi Burcu

Terazi burçlarına sahip olan kişiler çoğunlukla metabolizması yavaş olan kişiler arasında yer alır. Sinirlendikleri anlarda acıkan burçlar sodyum sülfat kullanmaları gerekir. Terazi burçlarının tüketilmesi gereken besinler;

Baklagiller

Soğan

Et

Kestane

Havuç

Tereyağı

Sarımsak

Akrep Burcu

Akrep burcu insanlar, kilo problemlerini daha ileri yaşlarda yaşamaya başlamaktadır. Akrep burçları beslenmesi dikkat etmelidir. Akrep burcunun tüketmesi gereken besinler;

Siyah üzüm

Kayısı

Portakal

Erik

Biber

Mayısdanoz

Balık

Lifli sebzeler

Yay Burcu

Yay burçları genel olarak kalça ve bacak bölgesinden kilo almaktadırlar. Yağlanma sorununu çok fazla yaşayan burçların dikkat etmesi gereken besinler;

Yağsız dana eti

Karaciğer

Tahıllı ekmek

Taze meyve

Oğlak Burcu

Oğlak burcu kilo problemi en az yaşayan burçlar arasında yer alır. İskelet ve kemik yapısı güçlü olan burçlar yediklerine dikkat ettikleri için kilo problemi ile karşı karşıya kalmazlar. Kalsiyum maddesini daha çok kullanması gereken burcun özellikle şu besinleri tüketmesi gerekmektedir;

 Lahana

Kereviz

Yağsız dana eti

İnek sütü

Peynir

Buğday

İncir

Kova Burcu

Kova burçları düzenli egzersiz yapmazlarsa oldukça kilo almaya meyilli burçlar arasında yer almaktadır. Vücutları için gerekli olan maddeler arasında yer alan sodyumdur. Kaya tuzu kullanması gereken burç özellikle şu besinleri tüketmektedir;

Turp

Ispanak

Semizotu

Lahana

Marul

Mercimek

Elma

Şeftali

Balık Burcu

Balık burçları genel olarak yemek yemeyi seven insanlar arasında yer alır. Balık burçları bu besinleri tüketirse daha sağlıklı bir vücuda sahip olabilirler.

Peynir

Yeşil yapraklı sebzeler

Badem

Ciğer

Baklagiller

 



Son Güncelleme: 03.03.2021 00:18
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BurçlarDiyetKovaBaşakTeraziİKİZLER
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