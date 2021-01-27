Bunları yaşıyorsanız dikkat! Koronavirüs belirtilerine yenileri eklendi

Çin'de başlayan ve tüm dünya ülkelerini etkisi altına alan koronavirüs salgın çıktığı günden bu güne kadar 100 milyonda fazla kişiye bulaştı.

Çok fazla can kaybının da yaşandığı salgın üzerinde araştırma yapan bilim insanları bir çok belirtisini açıklamıştı. İspanya’nın başkenti Madrid'de yapılan son bir araştırmada ise enfekte olan kişilerde görülen belirtilerin yanı sıra 4 yeni belirtinin daha ortaya çıktığı bildirildi.

Başkent Madrid'de bulunan La Paz Üniversite Hastanesi'nde görevli doktorların yaptıkları bir çalışma sonuda, Virüs enfektesi yaşayan kişilerde belirtilerin dil, ayak tabanları ve avuç içlerinde de görülebileceği duyuruldu.

"DİL BÜYÜMESİ VE YARA BELİRTİLERİ"

Madrid'de geçtiğimiz yıl fuar alanına kurulan sahra hastanesinde yatan hastaları üzerinde yapılan çalışmada tat kaybına ilişkin olarak dil büyümesi ve dilin üzerinde yaraların görüldüğü anlaşıldı. Yapılan bu çalışmada söz konusu belirtilerin Kovid-19 belirtileri olduğu öne sürüldü. Kovid-19'un diğer taraftan ateşe bağlı belirtisine ek avuç içi ve ayak tabanlarında aşırı yanma hissi, kızarıklıkla beraber soyulma oluşmasının da yine enfekte belirtileri olduğu ifade edildi.