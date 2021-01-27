İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Müjde Ar'ın kardeşi Mehtap Ar'dan üzücü haber! Yoğun bakıma alındı
Son Dakika
Müjde Ar'ın kardeşi Mehtap Ar'dan...
Bunları yaşıyorsanız dikkat! Koronavirüs belirtilerine yenileri eklendi
Son Dakika
Bunları yaşıyorsanız dikkat! Koronavirüs belirtilerine...
Korona enfeksiyonu geçiren ve aşılanan kişiler mutasyonlu virüsten tekrar hastalanabilir mi?
Son Dakika
Korona enfeksiyonu geçiren ve aşılanan...
Bakan Koca duyurdu! Aşıların ikinci partisi yarın geliyor
Son Dakika
Bakan Koca duyurdu! Aşıların ikinci...

Bunları yaşıyorsanız dikkat! Koronavirüs belirtilerine yenileri eklendi

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında görülen belirtilere yenileri eklendi. Madrid'de yapılan bir araştırma sonucunda, koronavirüs hastalarında var olan belirtilerin yanında 4 yeni belirtinin görüldüğü ifade edildi.

27 Ocak 2021 Çarşamba 11:01
Bunları yaşıyorsanız dikkat! Koronavirüs belirtilerine yenileri eklendi
Takip Et:

Çin'de başlayan ve tüm dünya ülkelerini etkisi altına alan koronavirüs salgın çıktığı günden bu güne kadar 100 milyonda fazla kişiye bulaştı.

Çok fazla can kaybının da yaşandığı salgın üzerinde araştırma yapan bilim insanları bir çok belirtisini açıklamıştı. İspanya’nın başkenti Madrid'de yapılan son bir araştırmada ise enfekte olan kişilerde görülen belirtilerin yanı sıra 4 yeni belirtinin daha ortaya çıktığı bildirildi.

Başkent Madrid'de bulunan La Paz Üniversite Hastanesi'nde görevli doktorların yaptıkları bir çalışma sonuda, Virüs enfektesi yaşayan kişilerde belirtilerin dil, ayak tabanları ve avuç içlerinde de görülebileceği duyuruldu.

"DİL BÜYÜMESİ VE YARA BELİRTİLERİ"

Madrid'de geçtiğimiz yıl fuar alanına kurulan sahra hastanesinde yatan hastaları üzerinde yapılan çalışmada tat kaybına ilişkin olarak dil büyümesi ve dilin üzerinde yaraların görüldüğü anlaşıldı. Yapılan bu çalışmada söz konusu belirtilerin Kovid-19  belirtileri olduğu öne sürüldü. Kovid-19'un diğer taraftan ateşe bağlı belirtisine ek avuç içi ve ayak tabanlarında aşırı yanma hissi, kızarıklıkla beraber soyulma oluşmasının da yine enfekte belirtileri olduğu ifade edildi.



Son Güncelleme: 27.01.2021 11:01
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Koronavirüs Belirtileri4 Yeni BelirtiDil BüyümesiAyak Yanması
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Lazerli dövme sildirme seans fiyatları 2021
Lazerli dövme sildirme seans fiyatları 2021
25 Ocak vaka sayıları açıklandı! Bugünün koronavirüs tablosu
25 Ocak vaka sayıları açıklandı! Bugünün koronavirüs tablosu
Rus bilim insanları, mutasyona uğramış virüsün görüntülediler!
Rus bilim insanları, mutasyona uğramış virüsün görüntülediler!
Sinovac aşıları 80 yaş üzeri vatandaşlara uygulanmaya başlandı
Sinovac aşıları 80 yaş üzeri vatandaşlara uygulanmaya başlandı
Yeni aşılar yarın yola çıkıyor! 6 buçuk milyon doz aşı hazırlandı
Yeni aşılar yarın yola çıkıyor! 6 buçuk milyon doz aşı hazırlandı
Korona enfeksiyonu geçiren ve aşılanan kişiler mutasyonlu virüsten tekrar hastalanabilir mi?
Korona enfeksiyonu geçiren ve aşılanan kişiler mutasyonlu virüsten tekrar hastalanabilir mi?

Popüler Haberler

Asgari ücretliyi sevindiren 686 TL'lik ek ödeme!
Alevlerin Ardında Komiser Taner karakteri kimdir? Fatih Çetintaş kimdir, nereli, kaç yaşında?
Acemi Anneler Ezgi kimdir? Tuğçe Özbey biyografisi
Çalışan annelere verilen ücretsiz izinler 2021
Elektrik fatura desteği nedir, şartları neler? Elektrik faturası yardımından kim nasıl faydalanabilir?
Emanet dizisi Neslihan kimdir? Zeynep Naz Eyüboğlu rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Acemi Anneler dizisi Melahat kimdir? Deniz Gökçe Kayhan yer aldığı dizi ve film yapımları
Asgari geçim indirimi neye göre verilir? 2021 Agi kaç yaş çocuğa kadar verilir?
Acemi Anneler dizisindeki Aleyna karakteri kimdir?
Kanal D Yatıya Misafirim Var başvuru adresi, başvuru şartları ve whatsapp numarası
Survivor 2020 yayın tarihi belli oldu mu? Survivor yeni sezon ne zaman başlayacak? Acun Ilıcalı'dan beklenen tarih açıklaması
Elektrik faturası desteği nasıl alınır? Devlet elektrik desteği para yardımı alma başvuru şartları
Meslek seçimi nasıl yapılır? Geleceği parlak olan meslekler
Merih Demiral ne kadar süre oynayamayacak? Sakatlığı ne?
Doğduğun Ev Kaderindir dizisi oyuncu kadrosu ve oyuncuların karakterleri
Kenya'da asgari ücret ne kadardır? Kenya yaşam şartları ve market fiyatları 2021
Aylık 40 TL ödeme yapın, 12 yıl erken emekli olun! SGK uzmanları açıkladı! İşte erken emeklilik için şartlar
Mehmet Boynukalın kimdir? Ayasofya Cami imamı Mehmet Boynukalın hayatı
En düşük emekli aylığı 1900 TL olacak! 2021 Ocak ayı zammı belli oldu mu?
Ev yemekleri lokantaları için KOSGEB desteği nasıl alınır?
Anaokulları eğitimi zorunlu oldu mu? 2021 anaokuluna gitmek zorunlu mu?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.