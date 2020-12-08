Bulduğu aşıyla milyarder oldu! Uğur Şahin dünyanın en zengin 500 kişi listesinde yer alan tek Türk isim oldu

Amerikan şirketi Pfizer ile birlikte koronavirüs için aşı geliştiren BioNTech'in hisseleri yüzde 250'nin üzerinde bir değerleme kaydetti.

ABD teknoloji endeksi olarak bilinen NASDAQ borsasında listelenen BioNTech hisselerinin büyümesi, BioNTech hissedarları arasında bulunan Dr. Uğur Şahin’i 5,1 milyar dolarlık servetle dünyanın en zengin 500 adamından biri yaptı.

Şirketin Piyasa Değeri 29 Milyar Dolara Dayandı

BioNTech'in yıl başında 38,5 dolar olan hisse fiyatı bugün 120 dolar seviyelerinde işlem görmekte. Şirketin piyasa değeri şu anda 28,9 milyar dolar seviyesinde.

Bloomberg milyarder endeksine göre %18,8 paya sahip Uğur Şahin, BioNTech'teki hissesi ve aynı zamanda şirketin CEO'su olması nedeniyle 2020'nin başından beri servetini 3,7 milyar dolar artırarak 5,12 milyar dolara çıkardı ve dünyanın en zengin 500 kişisinden biri haline geldi. Listede bulunan tek Türk Uğur Şahin oldu.