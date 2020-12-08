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Bulduğu aşıyla milyarder oldu! Uğur Şahin dünyanın en zengin 500 kişi listesinde yer alan tek Türk isim oldu
Bulduğu aşıyla milyarder oldu! Uğur...

Bulduğu aşıyla milyarder oldu! Uğur Şahin dünyanın en zengin 500 kişi listesinde yer alan tek Türk isim oldu

Geçtiğimiz günlerde Covid-19 aşısını geliştirerek dünya genelinde adını duyuran Uğur Şahin, dünyanın en zengin 500 kişi arasında yer aldı. Bulmuş olduğu aşıyla beraber hisse sahibi olduğu şirketin piyasa değerinin büyümesinin ardından Uğur Şahin, dünyanın en zenginleri arasında yer alan tek Türk isim oldu.

08 Aralık 2020 Salı 17:27
Bulduğu aşıyla milyarder oldu! Uğur Şahin dünyanın en zengin 500 kişi listesinde yer alan tek Türk isim oldu
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Amerikan şirketi Pfizer ile birlikte koronavirüs için aşı geliştiren BioNTech'in hisseleri yüzde 250'nin üzerinde bir değerleme kaydetti.

ABD teknoloji endeksi olarak bilinen NASDAQ borsasında listelenen BioNTech hisselerinin büyümesi, BioNTech hissedarları arasında bulunan Dr. Uğur Şahin’i 5,1 milyar dolarlık servetle dünyanın en zengin 500 adamından biri yaptı.

Şirketin Piyasa Değeri 29 Milyar Dolara Dayandı

BioNTech'in yıl başında 38,5 dolar olan hisse fiyatı bugün 120 dolar seviyelerinde işlem görmekte. Şirketin piyasa değeri şu anda 28,9 milyar dolar seviyesinde.

Bloomberg milyarder endeksine göre %18,8 paya sahip Uğur Şahin, BioNTech'teki hissesi ve aynı zamanda şirketin CEO'su olması nedeniyle 2020'nin başından beri servetini 3,7 milyar dolar artırarak 5,12 milyar dolara çıkardı ve dünyanın en zengin 500 kişisinden biri haline geldi. Listede bulunan tek Türk Uğur Şahin oldu.

 

 



Son Güncelleme: 08.12.2020 17:27
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Anahtar Kelimeler:
Uğur ŞahinKoronavirüs Aşısı
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